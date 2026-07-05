Hoy la Ciudad de México vive una jornada de fiesta por el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Se espera que miles de aficionados se den cita en el Fan Fest ubicado en la plancha del Zócalo, restaurantes y otros puntos de reunión para apoyar al Tricolor.

En esta cobertura minuto a minuto te compartimos cómo se vive el ambiente futbolero antes, durante y después del encuentro.

Metrópoli 11:34 AM Madres buscadoras se manifiestan en el Ángel de la Independencia Colectivos de madres buscadoras se manifiestan en el Ángel de la Independencia previo al partido de México contra Inglaterra.

🔴 Colectivos de madres buscadoras se manifiestan en el Ángel de la Independencia previo al partido de México contra Inglaterra#VIDEO: Ulises Uribe | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UB4O6Tsaep — El Universal (@El_Universal_Mx) July 5, 2026

Metrópoli 11:30 AM Filtro de seguridad en calles rumbo a Paseo de la Reforma En la calle de Sevilla, esquina con Londres se instaló un filtro de seguridad, en donde personal de seguridad revisa bolsas y mochilas de la gente que quiere ingresar hacia el Paseo de la Reforma.

En la zona se instaló un filtro donde personal de gobierno verifica que quienes ingresan al perímetro no lleven bebidas alcohólicas para cumplir con la ley seca, ni botellas de vidrio u objetos punzcortantes.





Metrópoli 11:26 AM Colocan vallas para impedir flujo de personas previo al partido México-Inglaterra Desde antes de las 11:00 de la mañana, permanece cerrado el paso en calles de la Zona Rosa y aledañas al Ángel de la Independencia, con motivo del partido México-Inglaterra. En calles como Florencia y Amberes, se colocaron vallas para impedir el flujo de personas, mientras que personal del Gobierno brinda indicaciones a los peatones. Las calles que permanecen abiertas para el ingreso de gente son Sevilla y Niza.





🚧 Colocan vallas para impedir flujo de personas previo al partido México-Inglaterra



⚽ Calles de Zona Rosa y aledañas al Ángel de la Independencia han permanecido cerradas como motivo del operativo de seguridad del próximo partido del Tricolor#VIDEO: Frida Sánchez | EL… pic.twitter.com/on6rYlBRbr — El Universal (@El_Universal_Mx) July 5, 2026

Metrópoli 11:15 AM ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana? El partido mundialista se transmitirá a las 18:00 horas, hora local, por medio de los canales de Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX Pase Mundial.



Metrópoli 10:36 AM Alternativas viales por cierres de Paseo de la Reforma Debido a los cierres y afectaciones viales por el partido México vs Inglaterra, en avenida Insurgentes, Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, el Monumento a la Revolución y en el Zócalo, las alternativas viales son: Al norte es el Circuito Interior y el Eje 2 Norte.

Al sur se recomendó usar Eje 4 Sur y el Viaducto Miguel Alemán.

Al oriente la alternativa es usar Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente.

Al poniente se sugirió usar Periférico y Calzada Legaria.



Metrópoli 10:34 AM Cierres en Paseo de la Reforma por partido México vs Inglaterra El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que el Paseo de la Reforma estará cerrado desde la Puerta de los Leones hasta avenida Hidalgo.





Metrópoli 09:54 AM SSC se prepara previo al partido México vs Inglaterra La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comienza con despliegue de seguridad en Paseo de la Reforma y en el FanFest del Zócalo capitalino. Se preparan para recibir a los aficionados. Las y los policías se mantienen atentos para que los asistentes nacionales y extranjeros disfruten de forma segura la pasión del futbol y las actividades culturales en la capital.





mahc