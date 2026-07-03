El Gobierno de la CDMX publicó el acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas así como las restricciones de estacionamiento vehicular en vialidades aledañas al Paseo de la Reforma, con motivo del partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio.

En una edición Bis de la Gaceta Oficial, la Secretaría de Gobierno indicó que la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas aplicará desde las 00:00 horas del 5 de julio a las 7:00 horas del 6 de julio, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en las colonias: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael, Condesa, Roma Norte y Cuauhtémoc

¿En qué calles restringirán el estacionamiento vehicular?

Asimismo, en la Gaceta Oficial, se publicó el aviso en el que se dieron a conocer las vialidades aledañas al Paseo de la Reforma donde habrá restricciones de estacionamiento vehicular, medida que aplicará desde las 00:01 a las 23:59 horas, del domingo 5 de julio en los siguientes puntos:

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Al norte de Paseo de la Reforma:

Rio Nazas, de Eje 3 Poniente Mississippi a Manuel Villalongin.

⁠Río Pánuco, de Circuito Interior a Manuel Villalongin.

⁠Rio Lerma, de Circuito Interior a Manuel Villalongin.

Mtro Antonio Caso, de Paseo de la Reforma a Circuito Interior.

Manuel Villalongin, de Circuito Interior a Insurgentes.

James Sullivan, de Circuito Interior a Insurgentes.

Madrid, de Insurgentes a Mtro Antonio Caso.

Al sur de Paseo de la Reforma:

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Hamburgo, de Lieja a Berlín.

Londres, de Chapultepec a Roma.

⁠Liverpool, de Versalles a Chapultepec.

Atenas, de General Prim a Eje 1 Poniente Bucareli.

Viena, de Roma a General Prim.

Milán, de Roma a Budapest.

Lisboa, de Roma a Atenas.

Versalles, de Atenas a Chapultepec.

Puebla, de Eje 1 Poniente a Veracruz.

Oaxaca, de Insurgentes a Sonora.

Sinaloa, de Insurgentes a Veracruz.

Durango, de Insurgentes a Tampico.

En transversal a las anteriores:

Avenida Rio Rhin – Niza, de Manuel Villalongin a Chapultepec.

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Además, se indica que queda prohibido el estacionamiento en las siguientes avenidas principales:

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Carriles laterales de Circuito Interior, dirección al norte.

⁠Carriles laterales de Paseo de la Reforma.

Eje 3 Poniente Mississippi - Sevilla - Salamanca.

Eje 2 Poniente Monterrey - Florencia - Rio Tíber.

Avenida Insurgentes.

Eje 1 Poniente Bucareli.

Eje 1 Sur Chapultepec.

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