Ante el partido del próximo 5 de julio, entre las selecciones de México e Inglaterra, el Gobierno de la CDMX fortalecerá los controles de acceso al Ángel de la Independencia donde habrá cupo limitado y desplegará un operativo integrado por 40 mil servidoras y servidores públicos para resguardar a los aficionados que acudan a ver el juego en puntos públicos de la capital.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina precisó que el despliegue de personal estará conformado por más de 17 mil policías, así como 24 mil servidores de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Atención a Emergencias, Salud y otras áreas de la administración local.

Solamente en el Paseo de la Reforma se desplegará a 14 mil servidores públicos: 6 mil policías y 8 mil de distintas áreas de Gobierno.

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“Hoy anunciamos un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel, perímetro de seguridad en el Ángel de la Independencia y otros espacios de celebración. Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. (...) Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano. Una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la población a esta zona delimitada y vamos a invitar que puedan pasar a las siguientes glorietas y zonas de Reforma que estarán disponibles para que ellos puedan festejar”, advirtió.

En conferencia de prensa este viernes, la mandataria capitalina detalló que se pondrá en marcha un sistema de monitoreo permanente en la zona.

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“El mensaje es claro: la entrada al Ángel o al Zócalo es libre pero con aforo limitado, la entrada es libre, pero el cupo es limitado, por la seguridad de todas y todos”, dijo.

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