La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) exhortó a los aficionados mantener limpio Paseo de la Reforma y disfrutar de los festejos previstos por el partido de la Selección Mexicana de manera responsable.

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En el marco del operativo especial de limpieza “Mega Limpiatón de la Afición”, que continuará este fin de semana, antes, durante y después del partido México vs. Inglaterra, la Sedema convocó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

Las personas interesadas podrán acudir al punto de encuentro ubicado en “Los Naipes” (https://maps.app.goo.gl/z1QAsC1srKeJ41Uh8), donde se estarán entregando bolsas de basura para la recolección de residuos y, al concluir su estancia, colocarlas en los contenedores correspondientes.

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“Celebremos con pasión, pero también con responsabilidad: ¿Y si sí damos otro motivo para hablar de México como la afición más limpia del Mundial?”, expresó.

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Asimismo, Medio Ambiente hizo un llamado a evitar abandonar desechos en la vía pública y a contribuir al cuidado del espacio común.

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