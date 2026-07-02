La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizará el Paseo Dominical “Muévete en Bici” este domingo 5 de julio, con un recorrido de 36 kilómetros que estará disponible de 08:00 a 14:00 horas.

El circuito recorrerá importantes vialidades de la Ciudad de México, entre ellas Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán, ofreciendo a las y los asistentes un espacio para realizar actividades recreativas y deportivas de manera segura.

De acuerdo con el mapa, la ruta iniciará en la Alberca Olímpica, en División del Norte, y pasará por vialidades como Eje 7 Sur, Nuevo León, Alfonso Reyes, Durango, Mazatlán y Patriotismo.

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Esta será la ruta del Paseo "Muévete en Bici" del domingo 5 de julio. Foto: Especial

A lo largo del recorrido se instalarán diversos puntos de atención “Muévete en Bici”, donde la ciudadanía podrá acceder a servicios gratuitos como atención médica, sanitarios, servicio mecánico para bicicletas, Biciescuela CDMX y apoyo de Locatel.

El mapa del evento también contempla tramos con circulación bidireccional y unidireccional, en donde elementos de la Semovi darán indicaciones para la circulación.

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