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La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizará el Paseo Dominical “Muévete en Bici” este domingo 5 de julio, con un recorrido de 36 kilómetros que estará disponible de 08:00 a 14:00 horas.
El circuito recorrerá importantes vialidades de la Ciudad de México, entre ellas Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán, ofreciendo a las y los asistentes un espacio para realizar actividades recreativas y deportivas de manera segura.
De acuerdo con el mapa, la ruta iniciará en la Alberca Olímpica, en División del Norte, y pasará por vialidades como Eje 7 Sur, Nuevo León, Alfonso Reyes, Durango, Mazatlán y Patriotismo.
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A lo largo del recorrido se instalarán diversos puntos de atención “Muévete en Bici”, donde la ciudadanía podrá acceder a servicios gratuitos como atención médica, sanitarios, servicio mecánico para bicicletas, Biciescuela CDMX y apoyo de Locatel.
El mapa del evento también contempla tramos con circulación bidireccional y unidireccional, en donde elementos de la Semovi darán indicaciones para la circulación.
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jecg/cr
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