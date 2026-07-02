La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, a partir del 1 de julio, inició el proceso de registro y emplacamiento para los propietarios de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), así como el registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los vehículos considerados VEMEPE y VEP?

Los VEMEPE son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Se clasifican en dos categorías: Tipo A, con un peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B, con un peso de entre 35 y 350 kilogramos.

Por su parte, los VEP cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

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¿Cómo se realiza el trámite de registro y emplacamiento de los VEMEPE y VEP?

De acuerdo con la dependencia, el trámite se realiza de manera digital a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México. Una vez que la dependencia valide la información y documentación proporcionada, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y así efectuar el pago correspondiente.

Ahí mismo, el usuario podrá establecer la cita para acudir, por única ocasión, a un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejarán los documentos originales previamente enviados y, en su caso, se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

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¿Qué documentos se necesitan para obtener placa de VEMEPE?

El usuario deberá ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México en el portal: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/ y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente).

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente).

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

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Para facilitar al usuario la identificación de su vehículo, la plataforma cuenta con un catálogo previamente registrado por el distribuidor, y será la persona solicitante quien seleccione su tipo de vehículo a través de la plataforma.

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Como resultado del trámite, los VEMEPE recibirán placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

En el caso de los VEP, se entregará el Distintivo de Movilidad Eléctrica, integrado por dos calcomanías —una vertical y una horizontal— para su colocación en el vehículo, además de la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

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