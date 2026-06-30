A un día de que aplique la medida para que los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) que salgan a la venta cuenten con placas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) está lista para iniciar este 1 de julio, aunque aún faltan por integrarse algunas empresas fabricantes, las cuales serán convocadas por las autoridades, aseguró el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Precisó que la administración capitalina tiene relación con cerca de 30 fabricantes que representan a 80% de las empresas dedicadas a este tipo de vehículos, por lo que afirmó que los faltantes también serán convocados.

“Tenemos relación con cerca de 30 empresas, pero es necesario convocar a más. Esas 30 empresas son 80% de los fabricantes de este tipo de vehículos y hay un registro de fabricantes y distribuidores de vehículos de movilidad personal. Esos fabricantes, evidentemente, tienen que también ser convocados; vamos a convocar a los faltantes”, subrayó.

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Este lunes, EL UNIVERSAL publicó que, tras un recorrido, trabajadores de 10 tiendas del Centro Histórico donde se venden estos vehículos afirmaron desconocer los procedimientos de reglamentación para vender las motos y bicis eléctricas, así como scooters eléctricos con placas.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Movilidad detalló que con las empresas se establecen cuáles son los criterios de seguridad vial de sus vehículos, los técnicos de la distinción de la producción de cada uno de ellos, así como los plazos de registro de los vehículos.

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“El registro está en proceso. Estamos listos para arrancar el 1 de julio, como lo comentamos. Faltan algunas empresas, pero tienen el plazo de todo el periodo antes de imponer sanciones, para que también puedan registrarse y vamos a avanzar a pasos acelerados para lograrlo”, dijo.

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“Habrá placas”, afirmó García Nieto al recordar que serán dos tipos de placas, de acuerdo con el tipo de vehículo del que se trate: los que pesan menos de 35 kilos y los que pesan entre 36 y 350 kilos.

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Además, adelantó que se habilitará un call center para disipar dudas que surjan al respecto, aunque señaló que más adelante se darán a conocer todos los detalles de este tema.

“No, no está contemplada hasta el día de hoy ninguna prórroga”, aseveró el funcionario.

Sigue el desconocimiento

En el Módulo de Control Vehicular de la Secretaría de Movilidad, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, usuarios afirmaron desconocer la medida de que deben emplacar sus vehículos.

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Sofía Quijano llegó en su bicicleta eléctrica al módulo, pero no para tramitar la placa de su vehículo, sino por una licencia de conducir.

Aunque dijo estar de acuerdo con que se aplique esta medida, no sabía que ya estaba próxima a entrar esta regulación.

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“Según yo, no le toca a mi bicicleta [porque pesa menos de 25 kilos], pero me imagino que los que venden las bicis te ayudan a hacer el emplacamiento más rápido o al menos yo sugeriría que lo hicieran las empresas”, explicó Quijano.

Por su parte, Salvador Trejo dijo tener un patín eléctrico para su movilidad, pero no sabía de la regulación.

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