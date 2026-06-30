Tlalnepantla, Méx.- Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron recorridos de supervisión en Los Reyes Ixtacala, luego de que las lluvias registradas la tarde de este lunes provocaran un incremento en el nivel del agua en la Unidad Habitacional Gustavo Baz.

La zona volvió a registrar un aumento en el nivel del agua mientras vecinos y personal del Ayuntamiento realizaban labores de limpieza y desinfección por la inundación causada por las lluvias del fin de semana.

Lee también PAN exige al Congreso CDMX aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial; acusa rezago de seis años

El Ayuntamiento informó que habilitó albergues temporales en la Casa de Día "Karol Wojtyla" (Camino Antiguo a San José, Fracc. Industrial La Presa, dentro del Parque recreativo “Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri”); el Auditorio de Educación para Adultos Mayores "EDUCAM" (Calle Herramientas de México s/n, entre Av. Satélite y Av. Vista Hermosa, Col. Vista Hermosa); el Subsistema San Isidro Ixhatepec (Calle Panamá s/n esq. Jacarandas, Col. San Isidro Ixhuatepec); y el CDC "Bosques Ceylán" (Ceiba Manzana 028, Col. Bosques de Ceylán).

Además, este lunes se instaló un módulo de atención médica coordinado por IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado de México, donde se aplican vacunas contra tétanos y hepatitis, esquemas de vacunación para menores de cinco años, consultas médicas generales, pruebas de glucosa y distribución de vida suero oral y albendazol.

Persisten afectaciones por lluvias en Tlalnepantla. Foto: Especiales

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) informó que el aumento del nivel del agua obedeció al incremento del caudal del Río de los Remedios, infraestructura hidráulica administrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

[Publicidad]

Durante la mañana, habitantes de la Unidad Habitacional Gustavo Baz Prada retiraban lodo y agua de sus viviendas. Salas, comedores y vehículos afectados por el agua del drenaje fueron limpiados por los propios vecinos.

Lee también Camisetas de la Selección se venden entre 250 y 500 pesos en el Centro Histórico; crece demanda antes del partido México-Ecuador

"Los muebles que perdimos fueron un ropero y papeles que se encontraban en cajones. Se había mojado la lavadora y hace rato la pusimos a funcionar y sí jaló. El refri también se mojó y estamos esperando a que se seque para conectarlo. Estamos lavando la sala que fue la más afectada", relató Elena, una de las habitantes.

[Publicidad]

En los estacionamientos permanecían varios automóviles con las puertas abiertas para facilitar su secado.

Algunos propietarios esperaban que los motores volvieran a funcionar, mientras otros comenzaron los trámites con sus aseguradoras.

"Han venido grúas a llevarse unos vehículos, nosotros estamos esperando a ver si jala, sino para ver qué hacemos con ellos", comentó Luis Mendoza.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc