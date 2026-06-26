La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con autoridades federales y los gobernadores de las 24 entidades federativas integradas al sistema de salud IMSS-Bienestar para supervisar avances y garantizar una atención médica de calidad.

“En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”, expresó a través de redes sociales.

En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México. pic.twitter.com/3ogEzqhErd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

La Mandataria federal compartido una fotografía con gobernadores, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica Luisa María Alcalde; el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud y Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

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En la reunión también participaron Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros funcionarios.

Actualmente, 24 estados de México han incorporado el IMSS-Bienestar a su oferta en materia de salud: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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