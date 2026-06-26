Este viernes 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa sobre los acontecimientos más relevantes en La Mañanera del Pueblo, y detalla los avances de diversos ámbitos en su gobierno.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de prensa matutina desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional y entérate de los temas de relevancia nacional e internacional.

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Nación 08:44 AM Sheinbaum dice que "hubo un cambio" por decisión del propio General Óscar David Lozano Águila, quien fungió como director General de la empresa del Tren Maya desde septiembre de 2023 y dejó el puesto en mayo de 2026; indica que no fue una situación en particular esta decisión y que fue relevado por el General Manuel Jaime Ramírez Camacho.



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Nación 08:40 AM La Presidenta asegura que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación y Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, hacen un gran trabajo al recibir, escuchar y ayudar a los colectivos de buscadores de personas desaparecidas, quienes exigen reuniones directas con la Presidenta. Destaca un acontecimiento en el que atendió personalmente las demandas de una madre buscadora en una de sus giras de trabajo y, aunque sus asistentes tomaron fotografías del momento, ella pidió no difundirlas porque "no hay nada que presumir".



Nación 08:38 AM Sheinbaum Pardo reacciona a la declaración patrimonial del exfiscal y hoy embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, quien señaló poseer 13 casas y terrenos, vehículos de lujo y 18 mdp en joyas: "Él fue transparente y declaró su patrimonio, hay total transparencia".

Nación 08:32 AM "Cada quién que se encargue de su parte", dice Sheinbaum sobre los dichos del nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien declaró a los cárteles mexicanos objetivo prioritario de su próximo gobierno.

Nación 08:24 AM Sheinbaum responde a las declaraciones del gobierno estadounidense que asegura que "en México no hay un solo centímetro donde no gobierne el narcotráfico". Para ello, la Presidenta retoma las palabras de su homólogo Donald Trump, quien destacó que en la frontera sur de Estados Unidos no hay crimen organizado. "No podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados [...] desde nuestro punto de vista, siempre se ha mantenido la posición de que no se deben construir muros, sino puentes", destaca la Mandataria federal.

Nación 08:18 AM La Presidenta comenta que México actúa rápido para ayudar a otras naciones en casos de desastres naturales como el terremoto en Venezuela, porque el pueblo mexicano es muy solidario. Destaca la preparación de los rescatistas que se forjaron ante el siniestro ocurrido en 1985 en México, y que a partir de ello, la Defensa Nacional y la Marina implementaron protocolos y planes, para actuar ante un desastre. Señala que es el único momento en que no necesitan autorización del Ejecutivo federal para actuar.

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Nación 08:09 AM Claudia Sheinbaum felicita a Katia Itzel García y Sandra Ramírez, quienes silbaron como árbitra central y árbitra asistente respectivamente en el partido de ayer entre Túnez y Países Bajos: "Es un esfuerzo extraordinario de Katia y Sandra", dice. Presenta un video de las jóvenes ganadoras de los boletos para ver partidos mundialistas, tras participar en el concurso implementado por el gobierno federal.

Nación 08:08 AM Al explicar cómo se respalda y protege el trabajo de artesanos, Claudia Curiel señala el caso de Adidas cuando realizó apropiación cultural y una fuerte polémica al lanzar el modelo de sandalias Oaxaca Slip-On del diseñador Willy Chavarría; comenta que se le explica a las marcas o empresas que buscan realizar artesanías que no pueden realizar una acción de apropiación cultural y se garantiza que sea respetado el trabajo de este gremio.



Nación 07:54 AM Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Turismo, informa sobre los avances y actividades en la red de museos y zonas arqueológicas; destaca el incremento del 18% de visitantes y turistas 57 millones 475 mil 583 visitantes entre 2024 y 2026.

Promueve las exposiciones que se lleva a cabo en el Museo del Templo Mayor, en el Museo de Antropología y en el Museo del Palacio Bellas Artes. Como parte del Mundial Social, invita a visitar el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), albergado en el Palacio del Marqués del Apartado, que se ubica en la esquina de las calles Donceles y República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este nuevo museo que se adscribe a la red de museos; la secretaria de Cultura señala que se ha definido con artesanas y artesanos la implementación de elementos que componen este espacio, para mostrar a los visitantes su trabajo.



Nación 07:52 AM Claudia Sheinbaum detalla el encuentro que tuvo ayer con el Rey Felipe VI de España, a quien recibió en el recinto presidencial e indica que la visita del monarca duró alrededor de una hora y conversaron sobre la importancia de los pueblos indígenas y sobre la relevancia de una disculpa de parte de la Corona España por los abusos que hubo en la Conquista. Comenta que enseñó al rey español el mural de Diego Rivera "Epopeya del pueblo mexicano", realizado sobre los muros de la escalera principal del Palacio Nacional. Señala a la derecha española de criticar al monarca por viajar a México.

Nación 07:41 AM Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La Mandata federal anuncia que tendrá una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, para conocer qué hace falta en el país sudamericano, tras el terremoto que dejó cientos de fallecidos y miles de heridos.

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