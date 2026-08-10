El exfutbolista Diego Forlán definió este lunes como "un privilegio enorme" su designación como seleccionador interino de Uruguay, pero afirmó que será "difícil" que su experiencia vaya más allá de marzo, mes de las elecciones que deben marcarán el rumbo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Se da esta instancia de ser interino, hay elecciones en marzo, para mí es todo un privilegio estar ahí, acompañando a los mejores jugadores que tenemos en el fútbol uruguayo. Estar al frente de ellos, liderarlos y poder aportar la experiencia que uno tiene es un privilegio enorme", dijo a periodistas Forlán, quien jugó 112 partidos con la Celeste.

"Pensar más allá de marzo es difícil", dijo Forlán, quien dirige en la actualidad la selección sub-20 y ha recibido el encargo de dirigir a la plantilla absoluta para los próximos partidos amistosos a partir del previsto el 24 de septiembre contra Japón.

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Estás en tu casa, Diego 🩵 pic.twitter.com/OrQeYnnW6w — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 10, 2026

Anticipó que planea dar oportunidad a jóvenes figuras, pero dejó abierta la puerta al regreso del máximo goleador, Luis Suárez, de 39 años.

"Lo bueno de eso es que hay competencia sana y aquellos jóvenes que tienen mucha capacidad y posibilidad van a tener que hacer un esfuerzo mayor y eso hace que el nivel de la selección general mejore", explicó.