Las federaciones de futbol de Estados Unidos y Canadá, dos de los países anfitriones del Mundial de 2026, respaldaron este lunes una declaración de tres confederaciones en la que se critica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las posiciones de las asociaciones estadounidense y canadiense las sitúa en desacuerdo con el tercer país coorganizador de la pasada Copa del Mundo, México, que ha dado su respaldo al patrón del futbol mundial.

US Soccer, Canada Soccer, CFU (Unión de Futbol del Caribe) y Uncaf (Unión Centroamericana de Futbol) afirmaron que "se unen, junto con sus colegas de todo el mundo, para exigir un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA".

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Infantino se ha visto sometido a una intensa presión desde que propuso un plan destinado a captar inversión privada para una nueva filial comercial, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según su plan, ya archivado, la iniciativa se encargaría de la gestión comercial de los Mundiales.

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La FIFA respondió el sábado a "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar" al organismo rector del futbol y a Infantino.

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Pero el presidente de la FIFA volvió a ser objeto de críticas este lunes, cuando una carta conjunta de tres confederaciones -la UEFA europea, la Concacaf de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la AFC asiática- declaró que el futbol "no pertenece a ningún individuo".

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"El liderazgo en el futbol no es una posesión. No se trata de conservar -o exigir- el poder para uno mismo", escribieron las confederaciones.

La publicación en las redes sociales de US Soccer y Canada Soccer incluyó un enlace a la carta conjunta.