La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reportó que las 53 alumnas y alumnos pertenecientes a la institución, quienes realizan actividades académicas en 13 Instituciones de Educación Superior en Colombia, se encuentran bien y fuera de peligro, luego del sismo de 7.4 grados que sacudió el país este lunes.

A través de un comunicado, explicó que las autoridades universitarias se encuentran en contacto con la embajada de México en Colombia y mantienen comunicación y seguimiento de la comunidad estudiantil en ese país, integrada por 39 alumnas y 14 alumnos de las cinco unidades universitarias de Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Detalló que el estudiantado de Movilidad se encuentra en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Tunja, donde realizan estancias en diversas instituciones de educación superior colombianas.

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Precisó que la comunidad estudiantil de la UAM en Colombia pertenece a más de 20 licenciaturas, entre ellas Psicología, Biología, Arquitectura, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica, Comunicación Social, Economía, Diseño de la Comunicación Gráfica, Filosofía y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Adicionalmente, destacó que la Rectoría General, a través de las instancias correspondientes, continuará atenta a la evolución de la situación y mantendrá el acompañamiento y la comunicación con las alumnas y alumnos, con el propósito de procurar su seguridad y bienestar.

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“La UAM reitera su solidaridad con el pueblo colombiano y, de manera particular, expresa su cercanía con las comunidades de las universidades colombianas con las que mantiene vínculos de colaboración y movilidad académica”, dijo.

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