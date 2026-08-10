En las últimas semanas, los equipos de la Liga MX han medido fuerzas con los representantes de la MLS dentro de la Leagues Cup, un torneo que se disputa casi en su totalidad en territorio estadounidense y que ha fortalecido la rivalidad deportiva entre ambas ligas.

La competencia binacional obligó a realizar una pausa anticipada en el torneo mexicano, que apenas había celebrado tres jornadas cuando detuvo su actividad para dar paso a este certamen internacional.

Sin embargo, tras varias semanas de intensa actividad y con la Leagues Cup entrando en su etapa decisiva, el futbol mexicano está listo para retomar su calendario habitual. A continuación, te compartimos la fecha en la que regresará la Liga MX y volverá a rodar el balón en el Apertura 2026.

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El torneo mexicano reanudará su actividad el sábado 15 de agosto de 2026, una vez concluida la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. La jornada de regreso contará con varios encuentros atractivos, entre los que sobresale el duelo entre Atlante y Toluca.

Además, la actividad de ese día incluirá otros partidos de gran interés, como el choque entre Santos Laguna y Chivas, así como el enfrentamiento de Tijuana frente a Cruz Azul, encuentros que marcarán el retorno de la Liga MX tras varias semanas de pausa por el certamen binacional.

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LOS PARTIDOS DE LA FECHA 4 DE LA LIGA MX

Sábado 15 de agosto

Atlante vs. Toluca: 17:00 hrs | Estadio Banorte

17:00 hrs | Estadio Banorte Monterrey vs. FC Juárez: 19:00 hrs | Estadio BBVA

19:00 hrs | Estadio BBVA Atlas vs. Tigres UANL: 21:00 hrs | Estadio Jalisco

Domingo 16 de agosto

Pumas UNAM vs. Querétaro: 12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario Club América vs. Atlético de San Luis: 17:00 hrs | Estadio Banorte

17:00 hrs | Estadio Banorte Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara: 19:00 hrs | Estadio Corona

19:00 hrs | Estadio Corona Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 21:00 hrs | Estadio Caliente

Lunes 17 de agosto