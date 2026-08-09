Con más de 50 mil aficionados en las tribunas, el Estadio Banorte fue escenario de una auténtica fiesta este domingo al presenciar la coronación de la Selección Mexicana Sub-20 como campeona de la Concacaf.

El ambiente, teñido de verde, blanco y rojo, acompañó a un equipo que respondió dentro de la cancha y regaló una noche inolvidable a su afición.

El conjunto dirigido por Alex Diego puso el broche de oro a una destacada participación en el certamen al derrotar (2-0) a Estados Unidos en la gran final. Con personalidad, orden y contundencia, el Tricolor impuso condiciones ante un rival que nunca dejó de competir, pero que terminó superado por el talento mexicano y el respaldo de una grada que no dejó de alentar.

Tras el encuentro, Gonzalo Segares, entrenador del equipo de las Barras y las Estrellas, reconoció el mérito de México y destacó la dificultad que representó enfrentar a un rival de esa calidad en un escenario completamente volcado a favor del conjunto local. El estratega no dudó en elogiar el desempeño del Tricolor y la atmósfera que se vivió durante la final.

"Creo que primero felicitar a México por el campeonato. Siempre supimos que iba a ser dificilísimo, fue un ambientazo, fueron superiores, nunca es fácil venir al Azteca. Agradecer a mis jugadores por el esfuerzo en todo el campeonato, reflexionar, saber que se puede mejorar y dar pasos hacia adelante", mencionó.

Segares, quien es nacido en Costa Rica, levantó la voz y aprovechó para pedirle a los clubes de la MLS más apoyo, recalcando que un ambiente como el que se vivió en el Estadio Banorte le sirve a los futbolistas norteamericanos.

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"Esperemos que sí, pero son situaciones que no controlamos, esperemos que en el futuro, los equipo de la MLS entiendan lo importante que es este torneo, estar en el Azteca, no se vive a menudo, lo importante, a esta edad, cómo los hace crecer, a mi lo que me queda es agradecer a los que nos apoyaron, aprender de esta situación, lo que controlamos internamente son los que están aquí, hemos tenido lesiones, jugadores que llamaron de vuelta, ante cualquier adversidad, han tenido la mentalidad de salir adelante", finalizó.