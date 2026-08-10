Aspirante panista tiene un 39.7% de la intención de voto, de acuerdo con la encuesta telefónica de EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la más reciente encuesta telefónica realizada por EL UNIVERSAL, el Partido Acción Nacional (PAN) tendría una sólida ventaja en el municipio de León si hoy se efectuarán los comicios, impulsado principalmente por la figura de Alan Márquez Becerra. El aspirante se perfila como una de las cartas fuertes dentro del panismo.

En medio de una sacudida política en meses recientes en el municipio, León ha sido históricamente un bastión electoral importante para el panismo en todo el país. Sin embargo, la actual presidenta municipal, quien ganó la alcaldía con las siglas del PAN en 2021 y logró una histórica reelección en 2024, renunció a su partido tras dos décadas de militancia para unirse a las filas de Movimiento Ciudadano.

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A pesar de esta reciente ruptura, el sondeo confirma que la hegemonía del blanquiazul sigue firme, ya que si hoy fueran las elecciones obtendrían un 37% de la intención de voto.

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Sin embargo, en este momento existe el bloque de ciudadanos que no declaró su preferencia (16.1%), sumado a quienes anularían su voto (1.3%) o abiertamente dicen que no irían a votar (2.4%). Estos ciudadanos indecisos y abstencionistas representan casi una quinta parte del electorado total, superando de manera individual a casi todas las opciones de oposición.

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Quien gane las elecciones enfrentará una exigencia social, los habitantes de León identifican a la inseguridad (49.3%) y la violencia (8.1%) como los problemas más urgentes y críticos que la administración entrante deberá resolver de forma inmediata.

El estudio de opinión destaca el posicionamiento de Alan Márquez Becerra frente a otros cuadros tradicionales del panismo leonés, como Luis Ernesto Ayala y Jorge Espadas Galván. Aunque Ayala registra un mayor nivel de conocimiento general entre la población con un 54.5%, Márquez Becerra (con un 29.4% de conocimiento) destaca de manera contundente en los rubros cualitativos clave para la contienda:

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Destacan una mayor intención de voto si el escenario electoral lo tuviera como candidato, Alan Márquez lograría un 39.7% de las preferencias bajo las siglas del PAN, superaría por más de 16 puntos porcentuales a su rival más cercano, Emmanuel Reyes de Morena, quien obtiene el 23.4%.

Los ciudadanos lo perciben como el aspirante con mayores posibilidades reales de ganar la presidencia municipal, liderando este rubro con un 30.2%, por encima del 27.1% de Luis Ernesto Ayala. En cuanto a la cercanía con la gente, Márquez encabeza la percepción social de empatía y cercanía popular con un 31.3%, también es visto como el perfil más preparado para asumir las riendas del municipio con un 27.0%.

Para los partidos de oposición en la entidad, la encuesta revela un escenario complejo, caracterizado por un problema de desconocimiento entre la ciudadanía y la fragmentación del voto. El principal obstáculo para los aspirantes opositores es que la gran mayoría de la población leonesa no sabe quiénes son.

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Emmanuel Reyes (Morena) es el candidato de la segunda fuerza política, pero 95.3% de los encuestados declaró no conocerlo; Zukeyli López (PRI), 94.3% de los ciudadanos no la conoce; María Fernanda Rodríguez (MC), sólo 6.8% la reconoce; Kikis Magaña (PVEM) es de las figuras ligeramente más visibles de este bloque, pero aun así 87.2% la desconoce.

dmrr