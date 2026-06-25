La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en Palacio Nacional al rey de España, Felipe VI, en una visita que marca el regreso de un monarca español a territorio mexicano después de siete años.

Es la primera visita del rey Felipe VI tras tensa relación con España

La última ocasión en que el rey español estuvo en México fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió a la ceremonia de toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro se da en medio de una relación bilateral que en los últimos años ha estado marcada por diferencias en torno a la memoria histórica de la Conquista y el papel de la Corona española durante ese periodo.

Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España (25/06/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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¿Por qué la relación de España y México se fracturó?

En diversas conferencias mañaneras, la presidenta Sheinbaum ha reiterado la postura expresada por López Obrador respecto a la necesidad de que España ofrezca una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

La mandataria ha señalado que un reconocimiento histórico contribuiría a fortalecer la relación entre ambas naciones desde una perspectiva de respeto mutuo y reconciliación.

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A pesar de estas diferencias, México y España mantienen una estrecha relación diplomática, comercial y cultural, por lo que la visita del rey Felipe VI es vista como un gesto relevante para el diálogo entre ambos países.

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La reunión en Palacio Nacional ocurre en un contexto de cooperación bilateral, aunque con el antecedente de los debates sobre la memoria histórica que han marcado la agenda política entre ambas naciones en los últimos años.

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Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España (25/06/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Después de una hora y 20 minutos concluyó la reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el rey de España, Felipe VI.

🔴 Concluyó la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, tras más de una hora de encuentro.



📷@elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/jzv0rK1LZS — El Universal (@El_Universal_Mx) June 25, 2026

Canciller Velasco recibe al rey Felipe VI en el AICM

El canciller Roberto Velasco recibió este jueves 24 de junio al rey Felipe VI, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó los lazos diplomáticos entre ambos países.

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"México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", dijo la SRE.

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De acuerdo con su agenda, el rey Felipe asistirá al Estadio de Guadalajara, al partido correspondiente a la fase de grupos de la “Copa Mundial de la FIFA 2026”, que enfrentará a las selecciones nacionales de Uruguay y España.

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"Ambos equipos disputarán en Guadalajara esta final del Grupo H. Uruguay, dos veces campeona del mundo, se medirá a España, que cuenta con un título mundial y que en 2024 volvió a conquistar el máximo galardón del fútbol europeo", destacó la Casa Real.

Uruguay y España ya se enfrentaron en una Copa del Mundo en Brasil 1950, cuando la selección uruguaya, que acabaría proclamándose campeona, empató 2-2 con España en el inicio de la ronda final.

El Rey Felipe de España junto al canciller mexicano Roberto Velasco. (25/06/26) Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

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En un comunicado de prensa, el Gobierno de México informó que como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan

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Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

España destaca el encuentro de Felipe VI con Sheinbaum en un "momento extraordinario"

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó esta madrugada el "momento extraordinario" que atraviesan las relaciones entre España y México tras acompañar al rey Felipe VI en su encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la visita del monarca al país norteamericano.

"Recién aterrizado en México, acompaño a S.M. el Rey en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento extraordinario de nuestras relaciones", escribió Albares en la red social X.

El jefe de la diplomacia española subrayó, además, que ambos países comparten "un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo".

Albares afirmó que España y México están unidos por "profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos" y aseguró que ambos países continúan "fortaleciendo" sus relaciones "de hermandad y cooperación".

Las declaraciones de Albares llegan después del encuentro mantenido en el Palacio Nacional entre Felipe VI y Sheinbaum, considerado un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales tras las tensiones diplomáticas surgidas en los últimos años.

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desa/bmc