Un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N” y Miriam “N” por el delito de extorsión agravada en agravio de una trabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien realizó depósitos por 229 mil pesos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), el 15 de junio de 2021, la víctima recibió una llamada en su trabajo en la cual le informaron falsamente que su jefe laboral había sufrido un accidente automovilístico y como la póliza de seguro había vencido, debía realizar pagos para evitar consecuencias legales para su superior.

La víctima realizó seis transferencias bancarias por un total de 229 mil pesos a distintas cuentas, aunque le exigieron un millón de pesos.

Posteriormente, la trabajadora de la SRE se logró comunicar con su jefe y supo que la información del accidente era falsa.

La FGJ, con ayuda de la Fiscalía del Estado de Jalisco, logró la captura de las dos personas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lee también Congreso de la CDMX exhorta a agilizar indemnizaciones por daños de caída de árboles; en junio han caído cerca de 180

La FGJ identificó dos cuentas a las que se hicieron depósitos, las cuales estaban a nombre de Míriam y Héctor, por lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra.

[Publicidad]

La FGJ también averiguó que ambos se encontraban en Guadalajara, Jalisco, por lo que con ayuda de la Fiscalía del Estado de Jalisco logró su captura, en distintas acciones.

Ambos fueron vinculados a proceso por extorsión agravada, en audiencias distintas, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

vr/cr