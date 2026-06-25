La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) conmemorativa del Mundial 2026 volverá a estar disponible por un día para los aficionados que no lograron conseguirla durante las últimas semanas.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que este viernes 26 de junio, de 16:00 a 19:00 horas, se realizará la venta especial en el Casino Campo Marte, frente al Centro Cultural del Bosque, donde las personas podrán adquirir esta tarjeta temática inspirada en la justa mundialista.

La jornada también incluirá la venta especial de stickers de ilustradores chilangos, además de la presencia de un invitado especial, como parte de las actividades organizadas por la Semovi.

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La entrada al Casino Campo Marte será gratuita, y la venta de las tarjetas de MI edición Mundial 2026, se realizará únicamente en efectivo.

La tarjeta más buscada del Mundial vuelve por un día. 🙌



Si te quedaste sin tu Tarjeta de Movilidad Integrada Conmemorativa, esta es tu oportunidad para conseguirla. ✨



Además, tendremos un invitado muy especial.



¡Te esperamos! 😃 pic.twitter.com/NwX7hEb6IA — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 25, 2026

mahc/LL