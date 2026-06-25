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Luego de que distintas estaciones de la Línea 2 fueran remodeladas con motivo del Mundial 2026 y recientemente reabiertas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a maniobras para el retiro de un tren en la Línea azul, habrá marcha lenta y retraso en los andenes.
Por medio de su cuenta de X, la STC indicó a los usuarios que personal del sistema trabaja para normalizar la circulación, por lo que pidió atender las indicaciones del personal operativo en estaciones.
Testimonios indicaron que sin previo aviso fueron desalojados de la estación Pino Suárez y que la línea se encontraba sin servicio hasta Xola.
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En redes, la situación generó molestia en los, quienes afirmaron retrasos en distintas estaciones de la Línea 2.
“Están diciendo que no hay servicio de Xola a Cuatro Caminos y están bajando a la gente. Son un verdadero asco de servicio. Muy remodelada la línea dos, pero los trenes siempre fallan”, expresó un usuario.
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No obstante, el Metro confirmó a EL UNIVERSAL que, al momento, el servicio de la Línea 2 se realiza completo, de Tasqueña a Cuatro Caminos.
mahc/LL
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