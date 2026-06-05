Como parte de las obras de rehabilitación de la Línea 2 del Metro con motivo de la Copa Mundial de Futbol, en la estación Xola fueron colocados dos muros verdes.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar la instalación de dos muros verdes, uno de los cuales se ubica subiendo las escaleras dirección Tasqueña, y el otro entrando a la estación, dirección Cuatro Caminos, mismos que están resguardados por una cinta para que no sean dañados.

Se trata de un proyecto de la empresa Te Quiero Verde MX, que —anteriormente— aseguró contar con la tecnología necesaria para que las plantas puedan sobrevivir en las instalaciones del Metro, sin necesidad de contar con luz solar y el ambiente adecuado para mantenerse.

También como parte del Mundial, en Calzada de Tlalpan, frente al Estadio Ciudad de México, también se pudo constatar que personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúa plantando flores de cempasúchil. Con información de Arantxa Meave

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