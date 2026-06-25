Un hombre falleció y dos personas más fueron trasladadas a hospitales tras un presunto caso de intoxicación ocurrido al interior de un domicilio ubicado sobre Avenida División del Norte, en la colonia Pueblo de San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, una llamada de auxilio alertó sobre una persona inconsciente y otras dos que presentaban malestares asociados a una posible intoxicación de origen aún no determinado.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a bordo de la patrulla MX-976-D3, así como personal de la Policía Auxiliar y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención a los afectados.

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Tras la valoración médica, un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue diagnosticado sin signos vitales. Las autoridades señalaron que la causa de muerte será determinada mediante las investigaciones y peritajes correspondientes, aunque de manera preliminar se considera una probable intoxicación.

Asimismo, una mujer de aproximadamente 29 años fue diagnosticada con probable intoxicación por sustancias desconocidas y trasladada al Hospital Toxicológico de Venustiano Carranza para recibir atención especializada.

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Un menor de alrededor de siete años también presentó síntomas de intoxicación, presuntamente por agentes químicos, por lo que fue trasladado a la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Elementos de seguridad acordonaron el inmueble y notificaron a la coordinación territorial correspondiente. Peritos acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan establecer las causas del incidente.

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