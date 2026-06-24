La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México un informe sobre su viaje a Bakú, Azerbaiyán, en donde participó en el Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés).

El informe refiere que la Jefa de Gobierno tuvo una participación clave en los eventos de alto nivel del foro, pues el domingo 17 de mayo intervino en la sesión de apertura de las Asambleas del WUF13, junto a la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, donde posicionó a la Ciudad de México como voz del municipalismo internacional y del urbanismo feminista.

Se destaca que los mensajes claves de la mandataria fueron sobre vivienda, ciudades para la paz e igualdad, ciudades cuidadoras y movimiento municipal global.

Lee también Estas son las vialidades cerradas por el partido México-Chequia de hoy

“El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, fue parte de la delegación mexicana en el WUF13, integrada también por Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México, haciendo un llamado a concebir la vivienda como un derecho humano y a que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizarlo”, señala el informe.

Se detalla que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, participó, entre otras sesiones, en el panel ‘Rethinking Cultural Heritage and Inclusive Urban Regeneration', donde subrayó que la regeneración urbana debe preservar el equilibrio social, cultural y económico de los barrios históricos, y que las comunidades locales deben ser parte central de todo proceso de planeación urbana.

[Publicidad]

Al cierre del foro, Rocío Lombera González tomó la palabra en la ceremonia de clausura del WUF13 en representación del Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación mexicana. Durante su discurso, agradeció al Gobierno de Azerbaiyán y a ONU-Hábitat, y extendió una cálida bienvenida a la próxima edición del foro, el WUF 14, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en 2028.

Asimismo, se indica que la Ciudad de México participó en la Urban Expo a través del Pabellón ‘Ciudad de México. Ciudad de Utopías’, espacio inaugurado por la Jefa de Gobierno el lunes 18 de mayo. Al acto inaugural asistieron cerca de 300 personas.

Se especificó que ONU-Habitat otorgó a la Ciudad de México un espacio preferencial de 150 m² en reconocimiento a su papel como próxima sede del WUF14. Diseñado bajo el concepto de una ‘mini-UTOPÍA', el pabellón funcionó como una muestra viva y activa de las Utopías y del sistema público de cuidados, donde los visitantes pudieron interactuar directamente con el modelo de cuidados y de la ciudad más deportiva, cultural y ambiental del gobierno capitalino.

[Publicidad]

Lee también Policías de alcaldías autorizados para infraccionar demoraron 13 días en operar

“Esto permitió a los visitantes experimentar y comprender el modelo de las utopías de manera tangible, vivencial y emocional. El espacio de 150 m² se estructuró de manera fluida y sin muros divisorios, creando una red de microespacios interdependientes. El corazón del pabellón fue un ágora de los cuidados destinada a charlas y activaciones espontáneas, rodeada por una chinampa, una zona de juegos, una minicancha de futbol y versiones a escala de la infraestructura comunitaria (de la ciudad)”, se indicó.

Se añade que el momento culminante de la participación de la Ciudad de México en el WUF13 fue la recepción de la estafeta como próxima sede del Foro Urbano Mundial, que se realizará en 2028.

[Publicidad]

mahc/LL