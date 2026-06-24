Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a las alcaldías que ayer comenzaron a realizar funciones de tránsito tras haber sido capacitados comenzaron sus labores 13 días después de que se les autorizará para infraccionar debido a que se estaban homologando sus uniformes, informó la directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Beatriz Valdez Vázquez.

“Lo que estábamos homologando eran los uniformes, queríamos que todos salieran al mismo tiempo debidamente uniformados para que representarán prácticamente esta colaboración que está existiendo entre las alcaldías y el Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y para que todo se esté trabajando de manera adecuada conforme al plan, es por eso que nos demoramos estos días para que pudiera salir este banderazo el día de hoy con todas las alcaldías, los elementos correctamente uniformados”, dijo la directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito.

El pasado 10 de junio de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el listado de los policías de la SSC que están autorizados para infraccionar, sin embargo, los elementos de la PBI y PA que fueron capacitados para multar y realizar labores de tránsito comenzaron a realizar estas funciones hasta el martes 23 de junio.

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Valdez Vázquez informó que los integrantes de la PBI que están autorizados para infraccionar tienen algunos detalles de color rojo en su camisola, mientras que los de la PA portan vivos en color rojo, y ambos usarán un brazalete que los acredita para infraccionar.

De acuerdo con información de la SSC, son 123 los policías de 13 alcaldías los que fueron certificados por la SSC.

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Las alcaldías que participan en la iniciativa son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

LL