La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) lanzó una licitación pública nacional para desazolvar el Canal Luis Delgado, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

A través de la Gaceta Oficial de la CDMX se detalla que estos trabajos de desazolve comenzarían el 17 de julio y terminarían el 14 de septiembre.

Las empresas interesadas en participar en esta licitación pública nacional podrán adquirir las bases antes del 26 de junio; la visita al lugar de los trabajos se realizaría el 29 de junio, la junta de aclaraciones el 2 de julio y el 8 de julio será la sesión de presentación de propuestas.

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Para esta licitación, que es la SEGIAGUA-SPP-LP-010-2026, las empresas participantes deberán contar con conocimiento en trabajos de desazolves en presas, lagunas o cauces y de magnitud similar. Para acreditarlo, deberá presentar al menos dos contratos de proyectos similares y sus actas respectivas de entrega-recepción debidamente formalizadas en los últimos tres años.

Se detalla que la Segiagua efectuará el análisis comparativo de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante que, reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, su Reglamento y Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y presente el precio más bajo.

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Se añade que, para las empresas que participen en más de un evento, las obras se adjudicarán independientemente del tipo de recurso, tomando en cuenta los siguientes criterios: que cuenten con personal distinto y suficiente para cada obra y demostrar dentro de la propuesta que disponen de diferente equipo para atender cada evento simultáneo.

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Las condiciones de pago son: mediante estimaciones que se pagarán en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. Las empresas participantes deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales en tiempo y forma previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

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mahc/LL