La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este miércoles 24 de junio se tiene prevista una marcha del grupo Queremos Trabajo Digno, la cual partirá al mediodía de la estación General Anaya rumbo al Estadio de la Ciudad de México. Exigen una audiencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y mejoras laborales.

El colectivo Buscando a Olin Vargas Ojeda marchará a las 16 horas de la estación Textitlán del Tren Ligero rumbo al Estadio de la Ciudad de México, para demandar una disculpa a las personas buscadoras por señalamientos y descalificaciones.

La Organización El Perro Mx marchará a las 15 horas de la estación Universidad del Metro rumbo al Estadio de la Ciudad de México para exigir a las autoridades capitalinas la devolución de los animales del Refugio Francisano.

El Colectivo Día a Día Por Palestina se manifestará a las 10 horas en la Secretaría de Gobernación para apoyar el plantón de exigencia trans.

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La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos protestará en el edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para denunciar que la tortura constituye una grave violación a los derechos humanos, así como exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en el marco del “Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura”.

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El Colectivo Te creo No estás Sola realizará una manifestación en los Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en apoyo a la víctima de una violación ocurrida en febrero de 2022.

El grupo Propiedad de Dios se manifestará a las 14 horas en el Ángel de la Independencia para promover un mensaje de esperanza mediante la oración por la nación, las autoridades, las juventudes y las familias, así como fortalecer la difusión del mensaje cristiano en el contexto del ambiente mundialista.

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Colectivos taurinos protestarán a las 14 horas en la colonia Nápoles para conmemorar los 500 años de la tauromaquia en México, cuyo propósito es reconocer la trayectoria histórica, cultural y social de esta tradición en el país, así como promover el reconocimiento y la preservación de las expresiones culturales asociadas a la tauromaquia.

La Comuna 420 se manifestará a las 15 horas en la estación Hidalgo del Metro, posteriormente se desplazarán a la estación Taxqueña para avanzar al Estadio de la Ciudad de México, con la finalidad de visibilizar y promover el reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras de cannabis, impulsar la creación y preservación de espacios seguros para su participación y expresión.

Familias buscadoras se manifestarán en la Glorieta del Ahuehuete a las 15:30 horas para la jornada de cascaritas solidarias denominada “Cascaritas por la Memoria y en Contra del Olvido”, cuyo propósito es generar un espacio de convivencia, reflexión y sensibilización social en torno a la búsqueda y visibilización de las personas desaparecidas, así como fortalecer los ejercicios de memoria colectiva, solidaridad y acompañamiento a sus familias.

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