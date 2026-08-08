El gobierno de Cuba aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector, en medio de la grave crisis energética que sufre la isla, señalaron este sábado medios estatales.

La Resolución 180/2026 publicada la víspera en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de “calentadores solares; bombas fotovoltaicas; pequeños aerogeneradores; biodigestores de geomembranas; motobombas a biogás; alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares”.

Lee también Cuba reconecta su red eléctrica, tras apagón nacional; fue el sexto en lo que va del año

Personas hablan durante un apagón en una calle el 01 de agosto de 2026 en La Habana, Cuba. Foto: EFE

La medida también cobijará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, "equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos".

Además, la resolución contempla entre otras modificaciones, la bonificación del pago de los impuestos sobre las utilidades y sobre los ingresos personales a las personas jurídicas y naturales, que -"como parte de su responsabilidad social"- realizan inversiones con fuentes renovables de energía en centros de servicios a la población.

[Publicidad]

La viceministra cubana de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó -a la televisión estatal- que se trata de “inversiones en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes, y también en el bombeo de agua en los municipios”.

Lee también EU sanciona al ministro de Fuerzas Armadas de Cuba y cúpula de la industria militar; considera la isla "apoya el terrorismo"

Por su parte, la Resolución 179/2026 modifica otra anterior (la 114 de mayo de 2026) y amplia el alcance para la compraventa de la energía producida con biomasa vegetal y eólica que sea entregada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La normativa anterior priorizaba la energía solar fotovoltaica.

[Publicidad]

Cubanos caminan en La Habana, en medio de un apagón. FOTO: YAMIL LAGE. AFP

Crisis energética en Cuba

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada tanto por factores endógenos y exógenos. De un lado, la escasa capacidad de producción eléctrica del país; y del otro, la presión estadounidense desde enero pasado que no permite que la isla importe crudo o derivados.

La nación caribeña inició este agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi todo el país sin energía eléctrica; aunque lo habitual es que la mayor parte de la isla permanezca a la vez sin electricidad unas 20 horas al día.

La isla ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc