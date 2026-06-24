Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) cerraron la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta número 23 en Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México.

La protesta forma parte de la movilización nacional convocada por la organización para exigir atención inmediata a sus demandas, ya que consideran que el gobierno federal ignora al pequeño transportista conocido como “hombre camión”.

¿Cuáles son las exigencias de AMOTAC?

Las peticiones centrales son seguridad efectiva en carreteras nacionales ante la violencia y delincuencia, con presencia real de la Guardia Nacional.

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Eliminación de cobros excesivos por servicios de grúas de autoridades federales, estatales y municipales.

Cese del cobro de permisos municipales que obligan a ingresar a las ciudades para entregas de mercancías.

que obligan a ingresar a las ciudades para entregas de mercancías. Respeto a las tarifas oficiales de operación y fin de retiros arbitrarios de unidades.

Agilización de trámites en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ), con actualización de sistemas, certificados y documentos.

), con actualización de sistemas, certificados y documentos. Alto a las extorsiones en retenes federales y militares. Entrega de placas y regularización de vehículos de carga.

Modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas , que penaliza el traslado de agua.

, que penaliza el traslado de agua. Fin de la persecución contra el pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y policías locales.

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La dirigencia de la agrupación de transportistas afirmó que hasta el momento las autoridades no firmaron una minuta de trabajo en la que se comprometen a cumplir con su pliego petitorio.

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Conductores reportan afectaciones importantes en la zona porque los inconformes colocaron sus unidades en esa carretera de peaje. Se recomienda tomar rutas alternas.

AMOTAC libera la México-Querétaro

La circulación en la carretera México-Querétaro ya avanza de manera habitual, sin bloqueos ni presencia de unidades del contingente de la AMOTAC.

Luego de poco más de 3 horas de presencia, los agremiados de la organización decidieron retirarse tras recibir el reporte de una reunión con gobierno federal para tratar las exigencias relacionadas a seguridad y extorsiones.

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Ernesto Flores, vicepresidente de AMOTAC en la zona del Valle de México, explicó que se retiran porque hubo acuerdos para establecer mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch a nivel federal.

“La seguridad en carretera está muy frágil; no están asaltando mucho. Están robando las unidades y robando la mercancía y no solo eso, sino que también están matando a los operadores”, señaló Ernesto.

El líder de AMOTAC en una zona del Valle de México afirmó que los afiliados padecen de extorsión para liberar las unidades cuando son recuperadas, pues les piden entre 25 mil y 40 mil pesos en las Fiscalías del Estado de México, sin precisar alguna en específico.

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“Estamos siendo víctimas del ratero y víctimas de la autoridad también. Nos roban afuera y también nos roba la autoridad”, agregó Ernesto Flores.

Transportistas de AMOTAC se manifiestan en La Reyes Heroles, Tlalnepantla

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizan bloqueos parciales sobre la Avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, como parte de una jornada de protesta para exigir mayor seguridad en las carreteras del país.

En camiones, tráileres y grúas colocaron mantas con mensajes en los que solicitaron mayor seguridad.

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“Exigimos mayor demanda de seguridad en carreteras federales y estatales”, indicaron.

También manifestaron su rechazo a las extorsiones que, señalaron, enfrentan por parte de elementos de seguridad pública, tanto estatal como federal.

Transportistas de AMOTAC se manifiestan en La Reyes Heroles, Tlalnepantla. Foto: Especial

“Alto a las extorsiones por parte de Guardia Nacional, Policía estatal, municipal y ministeriales”, se podía leer en mantas.

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El contingente llegó alrededor de las 10:00 horas y ocupó los carriles laterales de la vialidad, con lo que limitó el tránsito vehicular en la zona.

Durante la movilización permaneció habilitado un solo carril para la circulación con dirección a Vallejo, hacia la Ciudad de México, lo que ocasionó reducción en el flujo vehicular para quienes transitaban por esa vía.

AMOTAC bloquea autopistas en Axapusco y Chalco

Miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) también bloquean vialidades en Axapusco y Chalco, lo que genera afectaciones a la circulación vehicular en esa regiones del Valle de México.

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En el municipio de Axapusco cerraron ambos sentidos de la autopista México-Tulancingo a la altura del kilómetro 36.

En Chalco bloquean la carretera federal México-Cuautla, a la altura de la colonia Casco de San Juan.

La autopista México-Tulancingo conecta la Ciudad de México con la región de Tulancingo, Hidalgo, y registra alto flujo de carga y pasaje.

AMOTAC también bloquean vialidades en Axapusco y Chalco. Foto: Especial

Su cierre en ambos sentidos obligó a los conductores a desviarse hacia rutas alternas y provocó acumulación de vehículos en los accesos.

En la carretera federal México-Cuautla es una vía principal hacia Morelos. El bloqueo afecta el tránsito en esa zona de la metrópoli.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional se encuentran en la zona.

No se han reportado incidentes violentos.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real y considerar vías secundarias para evitar los tramos afectados.

Bloquean totalmente la México-Querétaro

Transportistas de la AMOTAC bloquean totalmente la carretera México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli.

La instrucción que recibió el contingente de AMOTAC, ubicado frente a la colonia Valle de la Hacienda, es bloquear por espacio de 20 minutos y después replegarse de nueva cuenta.

La afectación a la circulación ocurre a la altura del Bazar de Autos de Cuautitlán Izcalli, en dirección a la Ciudad de México.

Con alrededor de 15 unidades de carga que impiden la circulación en dos carriles laterales y uno en centrales, como parte de una manifestación nacional en la que exigen mayores condiciones de seguridad.

Integrantes de la organización AMOTAC informaron que esperarán hasta las 10:00 de la mañana para conocer instrucciones de si avanzan en marcha lenta a la Ciudad de México o si se disuelve la protesta.

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AMOTAC cierra carril en Tultitlán

Además, en el Boulevard Tultitlán, frente al fraccionamiento Bosques de Tultitlán, otro contingente de AMOTAC se concentra para impedir el paso en uno de los carriles de esta vialidad.

Las unidades cuentan con lonas en las que expresan consignas como “Alto a los abusos en los retenes de ministeriales y militares en carreteras federales”.

AMOTAC bloquea parcialmente la México-Querétaro. Foto: Arturo Contreras

mahc/LL