Coyotepec, Méx.— Ante la falta de proyectos para obras de mitigación y por daños en las calles durante las labores de construcción del Tren México-Querétaro, pobladores de la comunidad de La Planada se manifestaron impidiendo la entrada y salida de camiones.

Con automóviles particulares y al formar una valla, no permitieron que salieran unidades de carga de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde la zona de vías férreas hacia la calle Sebastián Lerdo de Tejada.

Por espacio de aproximadamente dos horas, expresaron su inconformidad por las obras del proyecto con destino a Querétaro, en el Frente 2 Tultitlán-Coyotepec.

Madres de familia de la escuela primaria Hermenegildo Galeana y del Jardín de Niños Carolina Agazzi, ubicados en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, se acercaron a explicar a un teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia federal encargada de la construcción del Tren México-Querétaro, que los conductores de camiones de carga no respetan los horarios de entrada y salida de las escuelas para que los niños y niñas pasen.

“No tenemos la libre movilidad, no hay paso a nuestras casas”, reclamó José, un habitante de la calle Vicente Guerrero, quien mencionó que padecen de anegaciones que antes no ocurrían en esa vialidad.

Los comuneros pidieron soluciones inmediatas, como la limpieza de las calles después de que se retiran los trabajadores tras su respectiva jornada, ya que afirman que con las lluvias el agua les impide el paso y se genera lodo que ya causó caídas de la gente que no tiene vehículo para poder cruzar.

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“¿Usted se quedaría media hora más después del trabajo?, contestó el teniente de la Sedena ante la petición de vecinos sobre la limpieza, la cual sugirieron se haga después de que concluyen sus jornadas.

Durante el diálogo, sobre la calle Sebastián Lerdo de Tejada, los vecinos de La Planada, explicaron que en días anteriores acudieron al campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizado en el barrio de Santa María Caliacac, en el municipio de Teoloyucan, y no fueron atendidos.

“Estamos de acuerdo con el desarrollo pero mientras ustedes están avanzando, a nosotros nos están afectando. Cuando empieza a llover se hace un chochinero y ya no podemos pasar”, dijo Lorena, vecina de La Planada.

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Francisco Páez, habitante de La Planada, puntualizó que la manifestación también ocurrió debido a que en las mesas de trabajo con las autoridades del gobierno federales, no hay información sobre cuáles serán las obras de mitigación.

“No nos presentan ningún proyecto, puras promesas. No nos aseguran si habrá puentes vehiculares y peatonales. Hay compañeros que tienen ganado y no se sabe. Ya de la vialidad no se puede pasar y la gente tiene que rodear”, puntualizó Páez.

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