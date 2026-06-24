La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este miércoles, la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), y que después del mediodía se prevé ambiente caluroso, cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Asimismo, soplará viento de dirección Este de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 45 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves podría registrar 15°C.

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En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Oeste, con riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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¿Cómo estará el clima en el Estadio Ciudad de México durante el partido México-Chequia?

La SGIRPC emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para esta tarde durante el partido entre México y Chequia.

Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes del partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 19° Celsius, cielo nublado y vientos con rachas de 40 kilómetros por hora.

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Durante el partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, se esperan intervalos de chubascos y un descenso en la temperatura de entre 14 y 16° Celsius.

Una vez que concluya el evento, entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, se espera que la temperatura se mantenga en los mismos rangos de 14 a 16° Celsius con lluvias ligeras.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:

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Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.

Consume agua frecuentemente y consume agua.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

LL