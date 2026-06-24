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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este miércoles, la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), y que después del mediodía se prevé ambiente caluroso, cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Asimismo, soplará viento de dirección Este de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 45 km/h.
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves podría registrar 15°C.
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En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Oeste, con riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
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¿Cómo estará el clima en el Estadio Ciudad de México durante el partido México-Chequia?
La SGIRPC emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para esta tarde durante el partido entre México y Chequia.
Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes del partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 19° Celsius, cielo nublado y vientos con rachas de 40 kilómetros por hora.
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Durante el partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, se esperan intervalos de chubascos y un descenso en la temperatura de entre 14 y 16° Celsius.
Una vez que concluya el evento, entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, se espera que la temperatura se mantenga en los mismos rangos de 14 a 16° Celsius con lluvias ligeras.
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:
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- Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
- Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.
- Consume agua frecuentemente y consume agua.
- Usa impermeable para protegerte de la lluvia.
- Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.
- No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.
- Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.
- Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.
LL
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