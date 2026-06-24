El partido 53 del Mundial 2026 se jugará hoy, miércoles 24 junio, entre México y Chequia, un país de Europa Central, con gran historia, personalidades que han dejado huella en la humanidad, buenas cervezas y muchos atractivos, comenzando por Praga, su capital de cuento de hadas.

Conoce más del rival del ‘Tri’ a través de estas 10 curiosidades.

1. ¿Se dice Chequia o República Checa?

Seguramente has escuchado o leído ambos nombres: Chequia o República Checa, pero… ¿cuál es correcto?

Ambos lo son. República Checa es el nombre oficial, mientras que Chequia es una forma simplificada.

Foto: Flora Hon. Unsplash

Es un caso similar al nombre de nuestro país, nombrado oficialmente Estados Unidos Mexicanos y conocido popularmente como México.

2. Chequia es uno de los países más ‘jóvenes’ de Europa

Después de Montenegro (independiente desde 2006), Chequia es el país más joven de Europa. Su último ‘reacomodo’ se dio con la desintegración de la antigua Checoslovaquia, el 1 de enero de 1993.

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Desde entonces, el territorio checoslovaco se dividió en 2 estados independientes: República Checa o Chequia y Eslovaquia.

3. En Chequia está el castillo más grande del mundo

En la capital de República Checa, está el Castillo de Praga, uno de los sitios más asombrosos de este país en donde se pueden contar más de 2,000 castillos.

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Foto: iStock

Fundado en el año 890 por el príncipe Borijov, este inmenso complejo —Patrimonio de la Humanidad— abarca 70 mil metros cuadrados (7 campos de futbol), y es considerado el castillo antiguo más grande del mundo, certificado por los Guinness World Records.

Entre sus edificios románicos, góticos, renacentistas y barrocos destaca la enorme Catedral de San Vito (de 1344) y los vitrales de su nave principal, la Torre Sur, con panorámicas de Praga; el Callejón de Oro, con casitas manieristas, ahora convertidas en tiendas y talleres; el Palacio Lobkowicz (el único privado dentro del castillo), la Basílica de San Jorge (del año 920), el viñedo de San Wenceslao y el Jardín Real.

4. Chequia posee el reloj astronómico más antiguo del mundo

La Plaza de la Ciudad Vieja —que también es Patrimonio de la Humanidad— es el ‘corazón’ de Praga y, justo ahí, en la pared sur del campanario del Ayuntamiento, se colocó el reloj astronómico de Praga, el más antiguo de su tipo en el planeta.

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Construido en 1410 por Jan Růže y aún en funcionamiento, se compone de un cuadrante astronómico en forma de astrolabio que muestra la hora del centro de Europa, la de Babilonia, la de la antigua Bohemia y la estelar; la posición del Sol y la Luna y los signos astrológicos.

Foto: Mikhail Mamaev. Unsplash

Debajo, aparece el calendario circular —añadido en 1870— con 12 medallones (uno por cada mes del año) pintados por Josef Mánes.

Cada hora en punto se presenta un 'show' de figuras animadas con un gallo de oro, campanas, los 12 apóstoles, algunos santos católicos y representaciones antropomorfas de la vanidad, avaricia, muerte y la lujuria.

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5. Chequia, cuna de grandes personalidades

Chequia ha sido cuna de personajes importantes para la ciencia y la humanidad.

En Hynčice nació Gregor Mendel, ‘padre’ de la genética; en Prostějov, Otto Wichterle, creador de los lentes de contacto; en Příbor, Sigmund Freud, ‘padre’ del psicoanálisis; y en Praga Jan Jansky, descubridor de los grupos sanguíneos, y Franz Kafka, famoso escritor.

6. El término 'robot' nació en Chequia

Foto: Simon Kadula. Unsplash

El dramaturgo checo Karol Čapek acuñó el término 'robot', propuesto por su hermano Josef, al escribir la obra de teatro de ciencia ficción 'R. U. R.' ('Robots Universales Rossum'), que trata sobre una empresa que construye humanos artificiales para aligerar la carga de trabajo.

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‘Robotis’ fue el nombre dado a esos seres híbridos. El resto es historia.

7. Los checos, grandes consumidores de cerveza

De acuerdo con diversas fuentes, como el Global Beer Consumption Report, de la cervecera Kirin y la agencia checa de noticias České noviny, Chequia es el país que más consume cerveza per cápita en el mundo.

Cada año, los checos beben entre 126 y 143 litros de cerveza, superando a países como Alemania, Austria, Rumania, Polonia, Estados Unidos y México.

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Foto: Visit Czechia

Chequia es un gran destino turístico cervecero, especialmente en la ciudad de Pilsen, donde la cervecería Pilsner Urquell (ícono del país) creó esta variedad en el siglo XIX.

8. El primer astronauta europeo es de Chequia

El soviético Yuri Gagarin fue el primer humano en viajar al espacio y Alan Shepard fue el primer estadounidense en lograr este hito, aunque fuera de astronautas de la extinta URSS y Estados Unidos, el tercero en conseguirlo fue Vladimír Remek.

Nacido en České Budějovice, ciudad de Bohemia del Sur, participó en la misión Soyuz 28, efectuada entre el 2 y el 10 de marzo de 1978.

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Remek y el soviético Alekséi Gúbarev viajaron en el Soyuz 7K-T hasta la estación espacial Salyut 6, donde realizaron diversos experimentos técnicos y científicos.

9. La cueva más profunda del mundo está en Chequia

República Checa es hogar de la cavidad inundada más profunda del mundo.

Se trata del Abismo de Hranice, entre las ciudades de Ostrava y Brno, cerca del río Bečva.

Foto: Jiri Necid

De hasta 50 metros de ancho, esta cueva ha sido medida en varias ocasiones a lo largo de la historia; aunque las últimas oficiales se dieron a conocer en 2022: 519.5 metros de profundidad, de los cuales 69.5 pertenecen a la parte seca.

Sin embargo, los científicos han llevado a cabo otros estudios que confirman que el Abismo de Hranice es aún mayor, estimando una profundidad total de entre 800 y 1,000 metros.

10. ¿Cuál es el deporte nacional de Chequia?

Si bien el checo es fanático del futbol, el deporte nacional es el hockey sobre hielo, a tal grado que la selección de República Checa forma parte del ‘Big 6’, el grupo no oficial de los 6 países con mayor dominio de este deporte.

Foto: Jerry Yu. Unsplash

Contando las participaciones como Checoslovaquia —Chequia se considera el país ‘heredero’ de sus logros—, en Juegos Olímpicos han obtenido 1 medalla de oro, 4 medallas de plata y 5 de bronce; mientras que en Campeonatos Mundiales tienen 7 primeros lugares, 12 segundos y 16 terceros.

A nivel futbolístico, el país fue subcampeón de los Mundiales 1934 y 1962, ganó la la Eurocopa de 1976 y ha dado grandes figuras como Antonín Panenka (creador del tiro homónimo), Petr Čech (multicampeón con el Chelsea y Arsenal) y Pavel Nedved (Balón de Oro en 2003).

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