El futbol no solo se vive dentro de la cancha, también fuera de ella, con amigos celebrando cada gol desde la sala, echando la reta en la calle con tus vecinos, y en experiencias como Michelob Ultra Houses.

¿No sabes de qué se trata? Aquí te contamos los detalles para que disfrutes el Mundial 2026.

¿Qué habrá en la experiencia Michelob Ultra Houses?

Una nueva manera de vivir la Copa del Mundo llega a México con esta experiencia en las tres ciudades anfitrionas: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Durante la justa futbolera, Michelob Ultra Houses invita a los aficionados a disfrutar los encuentros deportivos de sus selecciones favoritas.

En Michelob Ultra Houses podrás ver las transmisiones del Mundial 2026. Foto: Cortesía Michelob Ultra

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Con diferentes áreas de entretenimiento y hospitalidad para hacer cada partido inolvidable, este spot ofrece:

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Pantallas gigantes

Experiencias exclusivas

Concursos

Dinámicas interactivas

Activaciones especiales

DJ sets en vivo

Cuenta con meet & greets con celebridades y leyendas de futbol, y la posibilidad de conocer el trofeo del Superior Player of the Match —que se entrega al finalizar los partidos—, presentado por esta marca de cerveza, patrocinadora de la Copa Mundial de la FIFA.

Toma en cuenta que la experiencia esta diseñada solo para adultos.

Ten en tus manos el Superior Player of the Match dentro de Michelob Ultra Houses. Foto: Cortesía Michelob Ultra

¿Hasta cuándo estará la experiencia Michelob Ultra Houses?

El último día para asistir es el próximo 19 de julio. La experiencia Michelob Ultra Houses está en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

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Las fechas programadas para las transmisiones de los partidos en nuestra ciudad son:

24 junio: Escocia vs Brasil

24 de junio: Chequia vs México

27 de junio: Colombia vs Portugal

En las redes sociales puedes consultar el calendario de encuentros:

CDMX: Foro Totalplay

Monterrey: Venue 867

Guadalajara: Punto São Paulo

¿Cómo conseguir entradas para Michelob Ultra Houses?

Antes de lanzarte a Michelob Ultra Houses, te recomendamos reservar y comprar tus boletos por adelantado en los siguientes puntos:

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CDMX:

Taquilla Foro Total Play en plaza Antara Polanco, piso 1

Teléfono: 55 5502 0204

Monterrey:

Taquilla C. de Morelos 867, Barrio Antiguo, Centro.

Guadalajara

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São Paulo 1912, Providencia, 44630

Teléfono: 333 817 8775

No te pierdas la fiesta futbolera de Michelob Ultra Houses y anímate a degustar una cervecita con tus amigos, mientras comparten su pasión por el Mundial 2026.

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