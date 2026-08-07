A pesar de que la población joven tiene mentalidad más abierta, aún existen tabúes respecto a la lactancia materna y personas a quienes les incomoda ver a una madre alimentando a su bebé, advirtió Guadalupe González, responsable del programa de atención a la salud de la infancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“Es un mundo renovado, con población joven, que busca justamente visibilizar estos temas que a lo mejor todavía son un poco tabú. Esta semana de concientización es para que sepan los beneficios que tiene la lactancia, no solamente a los bebés, sino a la madre e incluso para la economía familiar, sobre todo en aquellas familias grandes”, indicó.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que termina hoy, la doctora resaltó que en la Ciudad existen bancos de leche que son unidades especializadas con el objetivo de que se done leche humana, para que recién nacidos puedan consumirla, particularmente aquellos que se encuentran hospitalizados.

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“Todos estos bancos tienen un certificado y están regulados”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL. Los bancos de leche disponibles se ubican en el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez; en el Hospital Dr. Enrique Cabrera; en el Dr. Manuel Gea González, y uno más en el Instituto Nacional de Perinatología.

Explicó que para ingresar a estos espacios es necesario pasar por un protocolo.

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En una primera etapa se orienta a las madres, de tal forma que puedan fomentar la lactancia principalmente en los primeros seis meses de vida y que aquellas que tienen un “excedente” de producción se les orienta para que acudan a donar.

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Una segunda etapa, señaló, corresponde al procesamiento de la leche donada, la cual se somete a estrictos controles de calidad en los que se analiza microbiológicamente y se le realiza un proceso para eliminar los microorganismos potencialmente dañinos.

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“En todo este proceso se conservan las propiedades nutricionales e inmunológicas, que son muy importantes, y después de que se llevó a cabo este proceso se almacena esta leche para después poder distribuirla”, indicó.

La leche certificada se designa principalmente a recién nacidos prematuros; por ejemplo, que tienen bajo peso al nacer o que tienen alguna condición médica que les impide recibir la leche de sus madres.

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“La población ahora es joven y esa es una gran ventaja, porque tienen la mentalidad un poquito más abierta; en realidad todavía existen personas a las que les incomoda este hecho de ver a una mami dando lactancia, pero ya cuando hablamos con mamás que son adultas jóvenes, lo ven como algo natural, algo que ya no sexualizan. Es un vínculo que están creando y es justo eso, no sólo es la alimentación que le brindo a mi pequeño, sino un vínculo de amor”, concluyó.

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