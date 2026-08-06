[Publicidad]
Toluca, Edomex.- En septiembre próximo se iniciará la construcción del Centro de Educación y Cuidado Infantil en Chalco, el cual tendrá una capacidad para atender a 110 niñas o niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.
Esta construcción se contempla en el Plan Oriente para el Estado de México que es impulsando por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.
Con los CECI que se edificarán en territorio mexiquense, se termina la era de los inmuebles adaptados, porque ahora sus instalaciones se harán bajo serias especificaciones para el cuidado y desarrollo de las niñas y niños.
Lee también Gobierno de CDMX emite decálogo contra el despojo; difunde 10 medidas para proteger inmuebles
Además su diseño, elaborado en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, permitirá adaptar los espacios a las condiciones y necesidades de cada región.
La meta es construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en todo el país para crear 500 mil nuevos espacios de atención a niñas y niños, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
[Publicidad]
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Gillian Anderson convierte el terror en una conversación sobre placer e intimidad
Mundo
OMS recomienda ensayos con vacuna Erbevo para intentar frenar brote de ébola en el Congo; ofrece "cierto nivel de protección"
Espectáculos
La ruta de Harry Styles en la Ciudad México: estos son los lugares que el cantante ha visitado
Podcast
¿En quién podemos creer?, un podcast de Ana Paula Ordorica
Impresa
Portada El Gráfico | Viernes 7 de agosto de 2026
Espectáculos
Toñita y Yahir, "los amigos con derechos" que conquistaron La Academia
Historias
¿Es realmente horrible o solo tiene un diseño extraño? El Pontiac Aztek es considerado un auto feo
Al día
"Casa por casa combatir las noticias falsas", anuncia Ariadna Montiel