Toluca, Edomex.- En septiembre próximo se iniciará la construcción del Centro de Educación y Cuidado Infantil en Chalco, el cual tendrá una capacidad para atender a 110 niñas o niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

Esta construcción se contempla en el Plan Oriente para el Estado de México que es impulsando por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

Con los CECI que se edificarán en territorio mexiquense, se termina la era de los inmuebles adaptados, porque ahora sus instalaciones se harán bajo serias especificaciones para el cuidado y desarrollo de las niñas y niños.

Sus instalaciones se harán bajo serias especificaciones para el cuidado y desarrollo de las niñas y niños. Foto: Especial

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Además su diseño, elaborado en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, permitirá adaptar los espacios a las condiciones y necesidades de cada región.

La meta es construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en todo el país para crear 500 mil nuevos espacios de atención a niñas y niños, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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