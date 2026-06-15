¡El golf no es un deporte aburrido! Al menos no cuando puedes ir con la familia o amigos a un minigolf que rompe con lo cotidiano al incorporar experiencias gastronómicas, decoración llamativa y obstáculos que le dan un toque de diversión.

Te proponemos una visita a Hole Out, un nuevo hotspot en la CDMX.

¿En qué parte de la CDMX está el minigolf Hole Out?

El minigolf Hole Out está dentro del centro comercial Pabellón Bosques, en Avenida Bosques de la Reforma 1813 interior 300, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa.

Fotos: Hole Out

La estación de transporte público más cercana es Santa Fe del Tren Interurbano, a unos 12 minutos en auto.

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Desde el centro de la CDMX son aproximadamente 30 minutos en coche, aunque puede variar dependiendo del tráfico.

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¿Cómo es el minigolf Hole Out?

Hole Out se compone de 18 hoyos, aunque son diferentes a los ‘convencionales’ con pistas verdes, pues en este caso cada uno fue diseñado con temáticas únicas que incorporan retos para desafiar tu puntería, paciencia y creatividad.

Fotos: Hole Out

Prepárate para enfrentar obstáculos tipo pinball, torres iluminadas estilo jenga, túneles, rampas con vueltas 360° y hasta pistas de carreras.

Además, las pelotitas cuentan con la tecnología HoleOut SmartBall, por lo que cada tiro, punto y jugada se irán registrando automáticamente, sin necesidad de distraerse o hacer anotaciones.

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Fotos: Hole Out

Su carta de comida incluye hamburguesas, pizzas estilo Chicago, postres, hot dogs, burritos, tacos, alitas y boneless, cortes de carne, sopas y ensaladas, así como una carta de mocktails, cervezas y mixología.

¿Cuánto cuesta entrar al minigolf Hole Out?

El costo de acceso por persona al minigolf Hole Out depende de la cantidad de hoyos a jugar y el día.

Lunes a jueves: $225 por 9 hoyos y $315 por 18 hoyos.

Viernes a domingo: $250 por 9 hoyos y $350 por 18 hoyos.

Si te gusta repetir o jugar sin prisas, también está la opción de pagar $375 por persona para obtener tiempo ilimitado.

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Hole Out abre todos los días y tiene 3 horarios: lunes a jueves de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., viernes y sábado de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. y domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sitio web: holeout.mx

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