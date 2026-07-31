Nación | 31-07-26 | 20:04 |

El presidente nacional del PRI, , denunció y responsabilizó al gobierno federal de un atentado contra las oficinas de ese partido en Chilpancingo, Guerrero.

“¡Esta es la realidad en México! A los priistas nos quieren intimidar, nos quieren silenciar, nos quieren doblar, nos quieren callar, pero no va a pasar. Nosotros vamos a defender a México, aunque nos cueste la vida”.

“Esta tarde, una granada de fragmentación activa fue encontrada dentro de las oficinas del PRI Estatal en , Guerrero. Este hecho refleja el nivel de intimidación que enfrentamos quienes levantamos la voz, denunciamos la inseguridad y señalamos la cercanía del poder con los cárteles del crimen organizado. Quieren imponernos miedo para frenarnos y evitar que se conozca la verdad sobre el país”.

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“Hacemos responsable al gobierno de la República, encabezado por , de cualquier agresión, daño o pérdida de vidas humanas que pueda ocurrir. Exigimos una investigación seria, resultados y castigo para quienes hicieron esto. También llevaremos la denuncia ante la comunidad internacional para que se sepa lo que está ocurriendo en México y cómo buscan intimidar a la oposición”, agregó.

"No nos van a callar. El PRI seguirá denunciando la impunidad y defendiendo la democracia frente a un régimen que busca controlar la conversación pública mientras México vive bajo la violencia. Vamos a seguir hablando de frente y defendiendo a millones de mexicanos cansados de vivir con miedo".

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gs

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