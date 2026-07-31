El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció y responsabilizó al gobierno federal de un atentado contra las oficinas de ese partido en Chilpancingo, Guerrero.

“¡Esta es la realidad en México! A los priistas nos quieren intimidar, nos quieren silenciar, nos quieren doblar, nos quieren callar, pero no va a pasar. Nosotros vamos a defender a México, aunque nos cueste la vida”.

“Esta tarde, una granada de fragmentación activa fue encontrada dentro de las oficinas del PRI Estatal en Chilpancingo, Guerrero. Este hecho refleja el nivel de intimidación que enfrentamos quienes levantamos la voz, denunciamos la inseguridad y señalamos la cercanía del poder con los cárteles del crimen organizado. Quieren imponernos miedo para frenarnos y evitar que se conozca la verdad sobre el país”.

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“Hacemos responsable al gobierno de la República, encabezado por Claudia Sheinbaum, de cualquier agresión, daño o pérdida de vidas humanas que pueda ocurrir. Exigimos una investigación seria, resultados y castigo para quienes hicieron esto. También llevaremos la denuncia ante la comunidad internacional para que se sepa lo que está ocurriendo en México y cómo buscan intimidar a la oposición”, agregó.

"No nos van a callar. El PRI seguirá denunciando la impunidad y defendiendo la democracia frente a un régimen que busca controlar la conversación pública mientras México vive bajo la violencia. Vamos a seguir hablando de frente y defendiendo a millones de mexicanos cansados de vivir con miedo".

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gs