El PRI y el PAN endurecieron sus críticas al gobierno y al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que acusaron de censura, luego de que ordenó al dirigente priista Alejandro Moreno eliminar las referencias a Morena en redes sociales como “narcopartido”.

El partido tricolor expresó su “más enérgico, total y contundente rechazo” a la resolución, y advirtió que la combatirá en tribunales porque constituye “una burda maniobra de intimidación política dictada desde el poder”.

Sostuvo que “no es más que un intento desesperado por imponer la censura y una muestra inequívoca de que el régimen busca instaurar una dictadura donde nadie los cuestione, nadie los critique y nadie se atreva a exhibir sus nexos inconfesables con la delincuencia organizada”.

“Que lo escuchen bien en Palacio Nacional: al PRI, a su dirigencia y a la oposición libre de México nadie nos va a doblar. No nos vamos a dejar censurar, no nos van a asustar y los vamos a seguir denunciando. Estamos firmes y en pie de lucha para defender la libertad, la verdad y el derecho sagrado de las y los mexicanos a vivir en un país democrático, justo y en paz”, dijo.

En este sentido, Moreno Cárdenas advirtió que su partido defenderá las libertades “con la fuerza” si es necesario, por lo que hizo un llamado al pueblo mexicano a unirse para defender la democracia y “luchar contra la dictadura que se está construyendo”.

Afirmó que al tratar de censurarlo, Morena y el gobierno se toparon con pared.

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“A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar. El PRI y un millón de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad, con la razón, pero si es necesario también lo haremos con la fuerza”.

Dijo que el gobierno de Morena tiene las manos manchadas de sangre porque es el brazo ejecutor del crimen organizado y recalcó que para los criminales sólo debe haber “la cárcel o el cementerio”.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió que el INE actúe “con la máxima prudencia cuando están en juego las libertades políticas” y no como “censores del debate público”. La legisladora panista advirtió que México necesita una autoridad electoral fuerte, no una que termine decidiendo qué críticas pueden formularse o qué palabras pueden utilizarse.

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“La democracia se debilita cuando se silencia a las personas”, mencionó en conferencia de prensa. Subrayó que en un país que enfrenta una grave crisis de violencia y una legítima preocupación social por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública, no se puede impedir que estos temas sean investigados, discutidos o cuestionados.

“Las autoridades deben actuar frente a la desinformación conforme a la ley, pero esa responsabilidad no puede traducirse en restricciones indebidas a la libertad de expresión ni se debe inhibir la crítica, la investigación periodística o el legítimo escrutinio del poder público”, subrayó.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que desde Palacio Nacional salió la orden al INE para que prohibiera a ese partido calificar a Morena como un “narcopartido”.

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Añorve lamentó que la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo celebre la censura del INE. “Les duele que les digamos lo que son: Un narcopartido. Quieren silenciar a la oposición, pero no lo van a lograr”, aseguró.

“Morena quiere censurar a Alejandro Moreno porque les ha dicho sus verdades con valentía (...) Dice las cosas como son (…) Morena es un narcopartido y esa es una carga que traerán toda la vida”, afirmó.

Pese a las medidas cautelares impuestas por el INE, el PRI lanzó este jueves una campaña para burlar esa restricción y continuar con la narrativa en la que señala al partido en el poder como una organización vinculada al narcotráfico.

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El tricolor acató la resolución al borrar las publicaciones impugnadas, pero en Instagram, Facebook y X difundió un post con la pregunta “¿Qué dice aquí?”. Abajo colocó la leyenda: Morena es un N+, seguida de la imagen de un arco, el signo de + y la palabra “partido”.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reaccionó a la nueva campaña lanzada por el PRI y afirmó que este partido “nunca aprendió a vivir bajo la ley”.

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