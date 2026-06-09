Durante el Mundial 2026, una agencia especializada en experiencias musicales y culturales organiza recorridos en Xochimilco, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la capital.

Estos tours incluyen comida tradicional, visita a un ajolotario y una chinampa, recorrido en trajinera, degustación de pulque, cerveza y música

¿Cómo serán los recorridos especiales por el Mundial 2026 en Xochimilco?

La agencia Sound Travel ofrece, en ciertas temporadas del año, como Día de Muertos o Navidad, recorridos especiales en Xochimilco. En ellos, se resalta la naturaleza, la cultura y tradiciones.

Foto: Sound Travel

Con motivo del Mundial 2026 organiza la experiencia ‘“Xochimilco 2026: pasión y tradición”, un tour con varias actividades y atractivos.

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Además del tradicional recorrido en trajinera, visitarás un ajolotario para conocer de cerca estas extraordinarias especies y su importancia cultural y simbólica. También bajarás a una chinampa para aprender sobre este ingenioso método de cultivo prehispánico.

En otra de las tantas chinampas, un grupo de cocineras tradicionales ofrecerá una comida completa con platillos 100% tradicionales. Y la parte gastronómica no termina ahí, ya que durante el paseo habrá degustaciones de curados de pulque de temporada y cervezas artesanales xochimilcas.

Fotos: Sound Travel

Para resaltar el ambiente mundialista, a lo largo del recorrido habrá dinámicas, juegos y sorpresas especiales inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA.

Además, al regreso, habrá un concierto en vivo con algunas de las canciones más famosas de México.

¿Cuándo serán los recorridos especiales por el Mundial 2026 en Xochimilco?

El comunicado de Sound Travel indica que el tour mundialista en Xochimilco se realizará en días selectos de junio: 13, 14, 20, 21, 27 y 28.

Los recorridos inician a las 10:00 a.m. en el Embarcadero Cuemanco y tienen una duración aproximada de 4 horas. Es decir, terminan a las 4:00 p.m. en el mismo punto.

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¿Cuánto cuestan los recorridos especiales por el Mundial 2026 en Xochimilco?

El costo de los recorridos especiales en Xochimilco es de $2,000 pesos por persona.

Foto: Sound Travel

Incluye comida completa en chinampa, degustación de pulques, 2 cervezas artesanales, visita guiada a ajolotario, entrada a chinampa para conocer el proceso de siembra, dinámicas futboleras y concierto a bordo.

WhatsApp: (81) 4812 2580.

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