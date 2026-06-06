En la Ciudad de México se vive la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026. Siendo una de las tres sedes nacionales, nuestra capital tendrá un desfile con temática del Día de Muertos repleto de música, show ytradició n.

¿Cuándo será? Sigue leyendo para conocer los detalles porque se perfila como una de las actividades más esperadas en la agenda de la justa mundialista.

¿Cómo será el desfile de Día de Muertos Mundialista en CDMX?

Como parte de las actividades culturales, deportivas y recreativas que integrarán la Fiesta del Mundial, Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, anunció un desfile de pueblos y culturas que tendrá por tema el Día de Muertos con elementos alusivos al futbol.

Este evento ahora se fusiona con el deporte para rendir homenaje a leyendas como Pelé y Maradona, así como a las mascotas que han representado a México en ediciones anteriores de la Copa del Mundo y las banderas de las selecciones participantes.

En el Mundial 2026, la CDMX prepara un desfile donde participarán caravanas de bailarines y artistas. Foto: Jefatura de Gobierno

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Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura, indicó que en este desfile se podrán apreciar varios elementos:

Juego de la pelota

Trajes típicos de cada estado de la República Mexicana

Danzantes prehispánicos

Catrinas, alebrijes y ajolotes

Carros alegóricos

Globos gigantes

Charros y chinelos

Batucada con luchadores

La fiesta mundialista será amenizada con un carro alegórico de Sonido La Changa, una de las agrupaciones emblemáticas de la capital y con origen en el barrio de Tepito.

También los acompañarán bailarines, quienes invitarán a los asistentes a moverse al ritmo de la cumbia y guaracha.

Las calles de Reforma se inundarán de tradición y fútbol con representaciones del juego de pelota y danzantes prehispánicos. Foto: X @culturaciudadmx

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Día de Muertos Mundialista?

¡No te lo puedes perder! Si vas a unirte a la celebración por la Copa del Mundo 2026 en CDMX, aparta la fecha: el desfile mundialista se realizará el sábado 13 de junio, un par de días después del arranque del Mundial.

El recorrido comenzará en la Fuente de la Diana Cazadora a las 13:00 horas, avanzará por Paseo de la Reforma y terminará en el Monumento a la Revolución.

Aquí te van unas recomendaciones extra para asistir:

De momento no se sabe cuánto podría dudar el desfile, así que ve con tiempo para que los disfrutes de principio a fin.

Llega con anticipación para conseguir un buen lugar.

Toma en cuenta los cierres viales por si planeas ir en auto; y las estaciones aledañas del Metrobús también podrían verse afectadas.

Lleva sombrero o impermeable por los cambios de clima.

Puedes portar tu jersey o look mundialista para unirte al festejo.

Con este desfile, las autoridades capitalinas buscan acercar a los turistas locales, nacionales y extranjeros a la riqueza cultural de México.

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