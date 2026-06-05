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En Monterrey ya se siente la vibra futbolera y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los bares de esta sede mundialista se preparan para recibir a los aficionados.
Hoy en Destinos te traemos 5 bares norteños que harán de cada partido sea un momento memorable
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Botanero Moritas
Botanero Moritas es una cantina mexicana gourmet donde se vivirán las porras y los goles en vivo.
Con el origen de su nombre en un árbol de moras que crecía en la terraza del local original, Botanero Moritas cuenta con siete sucursales en Monterrey.
Durante el Mundial 2026, una de las mejores opciones es la sucursal ubicada a 15 minutos del Estadio Monterrrey (el BBVA), ideal para entrar completamente en el mood futbolero.
Si viajas a Monterrey para vivir el ambiente futbolero fuera de casa o por cualquier otra razón, aquí encontrarás:
- Cortes
- Tacos de canasta
- Flautas
- Mariscos
- Platillos para compartir
Por supuesto, cuenta con una gran opción de destilados y cocteles. Su trago insignia “morita” una combinación de zarzamora con tequila.
- Dirección: Avenida Fundidora 200, tercer piso, Edificio Puntacero Life, Col. Obrera, Monterrey, N.L.
Cachirules Sports Bar & Kitchen
Inspirado en uno de los episodios más recordados y polémicos del futbol mexicano cuando la Selección Mexicana, durante el Mundial Sub-20 de 1988, fue descalificada por alinear jugadores de edades alteradas, “Cachirules” es un sport bar, propiedad del exjugador del Tigres, Javier Aquino.
El lugar decorado al estilo “Las Vegas”, destaca vitrinas con memorabilia deportiva, artículos autografiados, jerseys y espacios recreativos como un futbolito.
Además, todas las áreas tienen pantallas para disfrutar de los partidos del Mundial.
En la carta encontrarás:
- Alitas
- Boneless
- Sliders
- Hamburguesas
- Ensalada
- Asado de puerco
En su carta de bebidas, encontrarás cocteles inspirados en nombres de jugadores, como:
- Gignac Spritz
- Equinoxx
- Diablito Cardozo
Dirección: Av. Alfonso Reyes 211, Contry.
Hatxa
Entre el calor del norte y la emoción futbolera, Hatxa se posiciona como otra buena opción para disfrutar de un drink refrescante en su terraza.
Este bar-restaurante es un excelente punto de reunión para probar una gran variedad de alimentos que fusionan la cocina mexicana y española:
- Croquetas de jamón iberico
- Patatas bravas
- Taco de tapa de rib eye
- Paella
Para acompañar el partido y alimentos, la carta ofrece desde drinks clásicos como Aperol Spritz hasta propuestas de coctelería de autor.
- Dirección: Av. del Roble 660, San Pedro Garza García.
Tabernabéu Sport Bar
Tabernabéu es un bar con una decoración inmersiva que incluyen bufandas auténticas de clubes europeos y camisetasfirmadas en sus muros.
Lo más importante son sus más de 20 pantallas distribuidas por todo el lugar, así que no podrás perderte ningún detalle de los partidos del Mundial 2026.
Su menú temático incluye botanas, boneless, hamburguesas, tortas, tacos y papas con nombres que hacen referencia a la historia de futbol como los Nachos Ambriz.
Su opción de bebidas es muy variada.
- Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada 6115-Int. 301, Villa Las Fuentes.
Strikers Sports Joint
Strikers Sports Joint también es una parada obligada en Monterrey durante este campeonato
Con espacios amplios, una barra larga y terraza, el menú de este bar incluye delicias que hacen guiños a la botana regia:
- Costillas BBQ
- American Cheese Burger
- Nachos con atropellado
- Gaoneras de rib eye
El establecimiento dispone, además, de hileras de pantallas para ver a gusto todo lo que ocurra en la cancha.
Ofrece destilados, cervezas y una selección de mixología con opciones como:
- Mezcalita de jamaica: mezcal con infusión de jamaica, un toque de licor de naranja y limón, escarchado con chile en polvo y flor de jamaica.
- Mazapán: bebida sabor a mazapán con crema de whisky.
- Gin frutos rojos: gin tonic con mezcla de frutos rojos.
Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada Sur 3680, Villa Los Pinos.
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