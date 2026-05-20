Son muchos los factores que se toman en cuenta al decidir un destino para vacacionar, por ejemplo: la situación política, los índices de criminalidad, las condiciones sanitarias y hasta los potenciales riesgos ambientales.

Tomando en cuenta estos y otros indicadores, Hello Safe, plataforma digital especializada en la comparación de productos financieros, como seguros de vida y de viaje, elaboró un estudio con el top 50 de los países más seguros para viajar en 2026.

En Destinos te contamos en qué consiste este análisis y cuáles son las 7 naciones mejor calificadas.

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¿Cómo se encontraron los países más seguros para viajar?

De acuerdo con el sitio web de Hello Safe, “la edición 2026 (del estudio) propone una visión más moderna de la ‘seguridad’ en viaje: ya no se trata solo de evitar delitos, sino también de anticipar riesgos climáticos, la solidez de los sistemas de salud y la exposición a amenazas cibernéticas, cada vez más relevantes para los viajeros”.

Foto: Einar H. Reynis. Unsplash

Su intención es “medir la seguridad de un país” a través de 5 índices, cada uno con distinta ponderación:

Seguridad pública y criminalidad (35%).

Estabilidad política y social (25%).

Salud y seguridad sanitaria (15%).

Ciberseguridad (15%).

Riesgo medioambiental y resiliencia climática (10%).

Para ello, se utilizaron datos de fuentes públicas, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud, los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Grupo del Banco Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) y el World Justice Project, por mencionar los más importantes.

Foto: Tapio Haaja. Unsplash

La información se recopiló para elaborar un safety index (o índice de seguridad) general por cada país, siendo 0 la calificación más baja y 100 la más alta.

¿Cuáles son los 7 países más seguros para viajar?

Según el estudio de Hello Safe, el top 7 de los países más seguros del mundo para viajar empieza con Nueva Zelanda en el lugar número 7, nación insular oceánica que promedió 88.45.

En sexta posición está Singapur, con una nota de 88.7; mientras que Dinamarca se colocó en el quinto escalafón con una calificación de 89.95.

Foto: Einar H. Reynis. Unsplash

El cuarto lugar es de Finlandia y su promedio de 90.6; mientras que el ‘bronce’ es de Noruega con un 90.85 general.

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La ‘plata’ es para Suiza con 91.1.

Finalmente, el primer lugar: el país más seguro para viajar en 2026 es Islandia, una pequeña isla al noroeste de Europa, con un promedio de 92.4.

La gran mayoría de países del top 50 son europeos y asiáticos. En el caso de América, solo aparecen Costa Rica en la posición 39, Chile en la 40 y Uruguay en la 41.

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