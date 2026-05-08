¿Cuáles son las enfermedades más comunes en cruceros?

Al planear un viaje, la expectativa es de placer y diversión, aunque existen factores que pueden afectarla. Por ejemplo: desastres naturales, advertencias o prohibiciones gubernamentales, conflictos bélicos y emergencias médicas sanitarias.

Recientemente ha circulado la noticia del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, un hecho que, a pesar de no ser común, ha traído a colación los riesgos cuando se viaja en esta clase de barcos.

Al respecto, el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, menciona que los cruceros “presentan una combinación única de riesgos para la salud por reunir a pasajeros en un entorno a menudo concurrido y semicerrado, lo que puede facilitar la transmisión de enfermedades contagiosas de persona a persona”.

En Destinos, te contamos en qué consiste el caso de hantavirus en el MV Hondius y cuáles son las enfermedades más comunes en este tipo de viajes.

¿Cómo es el crucero MV Hondius?

El crucero MV Hondius —propiedad de la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions— es un buque polar clase 6. Fue construido para viajes de expedición, especialmente hacia el Ártico y la Antártida.

Foto: Corne Brouwers. Facebook 'Oceanwide Expeditions'

Mide 107 metros de largo y 17 metros de ancho. Cuenta con un casco reforzado para navegar en hielo y una capacidad de 170 pasajeros, distribuidos en 80 cabinas.

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Según el sitio web de Oceanwide Expeditions, su tripulación se conforma por 71 personas, 57 de las cuales son crew en general, 13 guías y 1 doctor.

¿Qué pasa con el hantavirus en el crucero MV Hondius?

El crucero partió el 1 de abril de Ushuaia, Argentina. Había visitado la Península Antártica, las islas Sándwich, Tristán de Acuña, Santa Elena, Ascensión y Cabo Verde.

En este último país insular africano, el 4 de mayo se confirmó el brote de hantavirus por el contagio de, al menos, 5 personas. 3 de ellas fallecieron.

Foto: Carina Ketterer. Facebook 'Oceanwide Expeditions'

Elba Lemos, investigadora del Laboratorio de Hantavirus y Rickettsiosis del Instituto Oswaldo Cruz dijo a BBC Brasil que el hantavirus es un grupo de virus con más de 20 variantes.

La que produjo el caos en el MV Hondius, fue la cepa Andes, la que puede transmitirse, de manera poco frecuente, de persona a persona.

Los portadores son, mayoritariamente, roedores silvestres y se transmite a través de la inhalación o ingesta de partículas de orina, heces o saliva de estos animales.

Según la Clínica Mayo, la cepa Andes de hantavirus provoca fiebre, dolores musculares y abdominales, vómito, diarrea, escalofríos y otros síntomas similares a la gripe. Cuando avanza, genera acumulación de líquido en los pulmones y/o daños renales hemorrágicos que pueden ser mortales.

Foto: Usman Yousaf. Unsplash

Lemos advierte una tasa de letalidad que va del 20% al 50%.

La Organización Mundial de la Salud confirmó que la cepa de virus presente en el barco es Andes, la única que se transmite de persona a persona. Sin embargo, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mencionó que el riesgo sanitario es bajo.

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¿Cuáles son las enfermedades más comunes en cruceros?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), “aproximadamente el 95% de los padecimientos o lesiones agudas se tratan o gestionan a bordo, mientras que el resto requiere evacuación y consulta en tierra para problemas dentales, médicos o quirúrgicos”.

Foto: Vitaly Gariev. Unsplash

Asimismo, indican que los diagnósticos corresponden principalmente a enfermedades respiratorias (del 30% al 40%), lesiones por resbalones o caídas (12% a 18%), enfermedades gastrointestinales (10%) y mareos (10%).

Los CDC publican constantemente actualizaciones del 'Yellow Book', un libro que “recopila las recomendaciones sanitarias vigentes del gobierno de Estados Unidos para viajes”. En él, se mencionan las enfermedades más comunes en cruceros:

Norovirus: más del 90% de las enfermedades en cruceros corresponden a este virus de “fácil transmisión de persona a persona”. Causa diarrea, vómito y dolor estomacal debido a ingesta de agua o alimentos contaminados.

en corresponden a este virus de “fácil transmisión de persona a persona”. Causa diarrea, vómito y dolor estomacal debido a ingesta de agua o alimentos contaminados. Influenza: “los pasajeros y la tripulación provienen de varias regiones del mundo, por lo que los brotes de gripe A y B pueden ocurrir a bordo durante todo el año, con exposición a cepas que circulan en diferentes partes del mundo”.

Legionelosis: infección provocada por bacterias que suelen habitar en sistemas de agua caliente con un mantenimiento inadecuado (jacuzzis, albercas o regaderas). Provoca dolores de cabeza y articulares, fiebre y tos seca.

Además, el 'Yellow Book' destaca un par de casos más, aunque con menor incidencia:

Enfermedades prevenibles con vacunas: existe posibilidad de brotes de hepatitis A, sarampión, enfermedad meningocócica, paperas, tos ferina, rubéola y varicela, debido a pasajeros o tripulantes provenientes de países con tasas de inmunización bajas.

prevenibles con vacunas: existe posibilidad de brotes de hepatitis A, sarampión, enfermedad meningocócica, paperas, tos ferina, rubéola y varicela, debido a pasajeros o tripulantes provenientes de países con tasas de inmunización bajas. Enfermedades transmitidas por vectores: casos de enfermedades endémicas o comunes en regiones específicas. Por ejemplo: dengue, encefalitis japonesa, malaria, fiebre amarilla, chikungunya o zika.

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