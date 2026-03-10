Un seguro de viaje siempre es fundamental para protegerse ante imprevistos, como condiciones climatológicas, enfermedades, pérdida de equipaje, cancelación de vuelos...

Sin embargo, la mayoría de las aseguradoras no ofrece coberturas relacionadas con terrorismo o actos de guerra, como lo ocurrido hace unas semanas en Medio Oriente, lo que provocó que muchos viajeros permanecieran varados en destinos como Dubái.

Para estos casos, el seguro CFAR es de gran ayuda.

¿Qué es el seguro CFAR?

CFAR es el acrónimo de Cancel for Any Reason (‘cancelación por cualquier motivo’) y es un servicio adicional que ofrecen ciertas aseguradoras.

Foto: Shot by Joe. Unsplash

Las coberturas estándar pueden contemplar la cancelación de un viaje por situaciones como emergencias médicas o condiciones climáticas adversas, pero tiene sus limitaciones.

El seguro CFAR te otorga mayor flexibilidad y protección ante cualquier eventualidad, incluso las que no están contempladas en las pólizas convencionales.

Lee también: Cuáles son los 3 vuelos más cortos de México

Este servicio enfocado en el viajero ofrece reembolsos o compensaciones en caso de...

Compromisos o preferencias personales de último minuto.

Desastres naturales.

Advertencias y prohibiciones del gobierno.

Evacuaciones obligatorias.

Terrorismo, agitaciones sociopolíticas y guerra.

Epidemias o pandemias.

El seguro CFAR puede ser de gran utilidad si viajas por un periodo prolongado, si incluyes varios destinos, incluidos aquellos que pueden estar en zona de conflictos.

¿Cómo funciona el seguro CFAR?

El CFAR es un beneficio opcional y solo lo puedes adquirir al mismo tiempo que tu seguro base y antes de viajar. No se puede añadir una vez iniciado el viaje.

De acuerdo con el sitio especializado TravelInsurance.com, puede adquirirse en un plazo de 14 a 21 días posteriores al primer pago de tu viaje (ya sea parcial o total) y únicamente será válido si cubriste el 100% del costo de tu viaje, junto con los servicios no reembolsables (vuelos, hoteles, tours, actividades, alquiler de autos, etc.).

El seguro CFAR está diseñado para cubrir gastos ya pagados y no reembolsables.

Foto: Oscar Chan. Pexels

Esta cobertura solo contempla entre un 50% y 75% (dependiendo de los lineamientos de la póliza) de compensación o reembolso de los costos previamente asegurados.

¿Cuándo hacer válido el seguro CFAR?

En caso de que tu viaje se vea amenazado por actos de guerra o cambios personales de último minuto, el seguro CFAR únicamente es válido 48 horas antes de tu salida y no al momento del viaje.

Debes llenar un formulario y mostrar recibos, correos de confirmación, boletos, etcétera.

Luego de enviar la solicitud, será analizada por la compañía de seguros.

Considera que hay posibilidad de que los pagos con puntos de programas de lealtad se excluyan y algunos destinos considerados de alto riesgo podrían tener algunas restricciones.

¿Qué tan caro es el seguro CFAR?

De acuerdo con InsureMyTrip, comparador de aseguradoras en línea, un seguro de viaje integral puede costar entre 4% y 10% del valor total del viaje, mientras que la cobertura CFAR puede representar un gasto adicional de entre el 40% y 50% del precio de la póliza estándar.

Foto: Vlad Deep. Pexels

Por ejemplo: si el importe final del viaje es de $20,000 pesos, el plan de cobertura regular tendría un valor aproximado de $2,000 pesos, mientras que la tarifa del CFAR sería de unos $1,000 pesos adicionales.

Lee también: Porcentaje de mexicanos rechazados para tener la visa americana

Toma en cuenta que cada aseguradora puede tener precios distintos.

¿Qué aseguradoras ofrecen el seguro CFAR?

No son muchas las aseguradoras que ofrecen seguro CFAR, siendo AXA una de ellas, aunque únicamente para los planes Explorer Elite y Explorer Select.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters