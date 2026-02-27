Si estás planeando un viaje a Londres, Manchester o cualquier ciudad británica, hay un trámite que ya no puedes pasar por alto.

El Gobierno del Reino Unido implementó un nuevo esquema digital para reforzar su seguridad fronteriza y modernizar su sistema migratorio.

Se trata de la UK ETA, una autorización electrónica que ahora es obligatoria para viajeros de varios países exentos de visa, incluido México.

A partir del 25 de febrero, sin una ETA aprobada no podrás abordar tu vuelo, tren o ferry hacia territorio británico.

Solicitarla con anticipación puede evitar contratiempos antes de tu viaje. Foto: Pexels

¿Qué es la UK ETA y cuándo entró en vigor?

La UK ETA (Electronic Travel Authorisation) es, precisamente, una autorización electrónica de viaje que se vincula digitalmente al pasaporte del solicitante.

No es una visa, pero sí un permiso previo obligatorio para ingresar al Reino Unido por turismo, negocios o tránsito cuando no se requiere el visado tradicional.

La medida forma parte del proceso de digitalización migratoria británica, similar a sistemas implementados en países como Canadá

La UK ETA es ahora un requisito obligatorio para viajeros mexicanos que visiten el Reino Unido. Foto: Pexels

¿Cómo se tramita la UK ETA?

La solicitud se realiza únicamente a través de la aplicación oficial “UK ETA” disponible en iOS y Android, o en el portal GOV.UK. El trámite es completamente digital y bastante sencillo.

Para solicitarla necesitas:

Pasaporte vigente

Fotografía digital reciente

Correo electrónico

Tarjeta de débito o crédito para el pago

El costo actual es de £16, aproximadamente $372 pesos. El gobierno británico ha anunciado que podría aumentar a £20 en el futuro.

La autorización permite múltiples entradas con estancias de hasta seis meses por visita. Foto: Pexels

Es importante realizar el pago únicamente en el sitio oficial, ya que páginas de terceros suelen cobrar cargos adicionales que elevan el precio considerablemente.

La mayoría de las solicitudes se procesa en minutos si todo está correcto.

Sin embargo, si el sistema requiere revisión manual, el tiempo de respuesta puede tardar hasta tres días hábiles.

Aunque la recomendación oficial es solicitarla con al menos tres días hábiles de anticipación, lo ideal es hacerlo una semana antes del viaje.

Así tendrás margen en caso de que exista algún inconveniente y necesites iniciar un trámite adicional.

¿Cuánto dura la ETA y qué debes tener en cuenta?

La UK ETA tiene una vigencia de dos años desde su aprobación o hasta que venza tu pasaporte, lo que ocurra primero.

Está vinculada digitalmente a tu documento, por lo que si renuevas pasaporte deberás tramitar una nueva autorización.

Durante esos dos años podrás realizar múltiples viajes, pero cada estancia no puede superar los seis meses consecutivos.

Sin una ETA aprobada, las aerolíneas no permiten abordar vuelos hacia territorio británico. Foto: Pexels

Si no cuentas con tu ETA aprobada, las aerolíneas y transportistas no pueden permitirte abordar.

Por ello, si tienes en mente visitar el Reino Unido próximamente, este trámite ya forma parte esencial de tu checklist de viaje.

