En la Riviera Maya hay un lugar que desafía tu lógica, pone a prueba tus sentidos y te lleva a 'volar' sobre la selva. Ese Xenses, el parque sensorial de Grupo Xcaret, donde se encuentra la tirolesa Vuelo de Pájaro.

Más que un sitio para jugar, ofrece experiencias diseñadas para cuestionar lo que ves, oyes y sientes.

Xenses es un parque sensorial donde la realidad se pone a prueba en cada rincón. Foto: Xcaret

¿Cómo es la tirolesa del parque Xenses?

Xenses combina dos circuitos principales: la Ruta del Sentir y la Ruta del Hacer, con más de 14 escenarios fantásticos.

Uno de los puntos más emblemáticos es El Rehilete, el corazón del parque, desde donde parten todas las experiencias.

Uno de los atractivos más conocidos y fotografiados es el Pueblo, una villa literalmente chueca en la que puedes perder el equilibrio y la conciencia sobre, si estás subiendo o bajando.

Otra de sus actividades estelares es el Vuelo de Pájaro, una tirolesa que permite deslizarte de manera totalmente horizontal, con los brazos abiertos como si fueras un ave. No es extrema, pero sí lo suficientemente emocionante para acelerarte el corazón.

Tu recorrido, mientras desciendes hacia una caverna inundada a unos 24 km/h. El recorrido tiene una extensión de unos 220 metros, con 4 metros de altura.

Puedes lanzarte solo o con un acompañante, ya que hay dos cables paralelos.

Para la seguridad de ambos, al subir se hace la entrega de un casco y se recomienda ir con zapatos de agua, precisamente por las zonas con agua y el aterrizaje en la caverna.

La tirolesa el Vuelo de Pájaro te hace sentir como un ave en la selva. Foto: Xcaret

El resto de actividades imperdibles en este parque son el Tobogán, que termina en un chapuzón; Xensatorium, un recorrido completamente oscuro por distintos ecosistemas; el Riolajante, para sobrevivir a aguas feroces; y el Lodorama, un río de lodo terapéutico y relajante.

¿Cuánto cuesta la entrada a Xenses en 2026?

El precio regular para Xenses tiene un costo de $1,599 para adultos y $1,199 para niños de 1 a 11 años. Hay descuentos si compras tus entradas con anticipación.

Y tu entrada contempla el acceso a todos los escenarios y actividades del parque, uso de casilleros, sanitarios y regaderas, estacionamiento y WiFi. Pero no incluye alimentos, fotos ni souvenirs.

Los horarios de visita son de lunes a sábado de 8:30 a 17:45 (cierre de actividades).

Entre ríos, lodo y chapuzones, las actividades de Xenses suman puntos a la experiencia. Foto: Xcaret

Xenses no es un parque extremo, pero sí uno que sorprende. Ideal para parejas, amigos o familias que buscan algo distinto en la Riviera Maya sin dedicarle todo el día.

Dirección: se ubica al lado de los parques Xcaret y Xplor en el km 282 de la carretera Chetumal - Puerto Juárez en la Riviera Maya.

