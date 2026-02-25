El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura indica que hay 194 museos en la CDMX, convirtiéndola en una de las ciudades con más recintos de este tipo en todo el mundo.

Muchos de estos se encuentran en el Centro Histórico y, aunque la mayoría tienen costo de entrada, hay algunos que son gratuitos todos los días.

Museo Vivo del Muralismo

En septiembre de 2024, lo que fue la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se convirtió en el Museo Vivo del Muralismo, un edificio neoclásico construido en la década de los veinte.

Foto: Museo Vivo del Muralismo

Las paredes de los pasillos que dan al patio y sus salones están intervenidos con murales de Diego Rivera, principalmente; David Alfaro Siqueiros, Luis Nishizawa, Jean Charlot, Manuel Felguérez, Amado de la Cueva y Roberto Montenegro.

Más de 10 salas y galerías exhiben la historia del edificio y sus vestigios prehispánicos, muestras de murales precolombinos, materiales y técnicas de pintura, la antigua oficina de José Vasconcelos y otras obras de artistas como Leonora Carrington, María Izquierdo y Aurora Reyes.

Ubicación: República de Argentina 28, a un par de calles detrás de la Catedral Metropolitana.

Horario: todos los días (excepto martes), de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sitio web: museovivodelmuralismo.sep.gob.mx

Palacio de Iturbide

Esta joya del barroco novohispano fue construida en 1785 por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres y sirvió como residencia de la familia Moncada-Jaral de Berrio, así como del militar Agustín Iturbide hasta 1823, año en el que fue coronado como emperador de México.

Foto: Fomento Cultural Banamex A.C.

Desde 1972 alberga el Fomento Cultural Banamex y en 2004 se inauguró como el Palacio de Cultura Banamex, un museo que relata la historia de este bello inmueble y que aloja exposiciones temporales relacionadas con el arte popular mexicano y arte sacro (principalmente barroco y novohispano).

Ubicación: Madero 17, a 3 calles del Zócalo.

Horario: todos los días de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sitio web: fomentoculturalbanamex.org

Museo del Estanquillo

El Museo del Estanquillo fue fundado en 2006 y se aloja en el Edificio La Esmeralda, una bella estructura de finales de siglo XIX con un estilo ecléctico (una combinación de barroco francés y neoclásico).

Foto: Museo del Estanquillo

Enfocado en la cultura popular y la cotidianidad de la sociedad mexicana, su interior alberga más de 20 mil objetos coleccionados por el escritor Carlos Monsiváis, entre los que hay fotografías, dibujos, caricaturas, esculturas, grabados, partituras y documentos históricos.

Es sede de conversatorios, talleres y exposiciones temporales referentes a artistas mexicanos (como Enrique Guzmán o Adolfo Mexiac).

Ubicación: Isabel La Católica 26, esquina con Madero.

Horario: todos los días (excepto martes) de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Facebook: Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis.

Museo del Banco de México

Desde 1905, la arquitectura neoclásica y art decó deslumbran las oficinas centrales del Banco de México, donde también está el Museo del Banco de México.

Foto: Sectur CDMX

En sus 5 salas permanentes hay módulos interactivos que relatan la historia del banco, su importancia y labor. También cuenta con una vasta colección histórica de monedas y billetes del país.

Una de sus principales atracciones es una de sus bóvedas originales, remodelada para mostrar una colección numismática y una experiencia inmersiva referente al dinero.

Ubicación: Avenida 5 de Mayo 2, a un costado del Palacio de Bellas Artes.

Horario: martes a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sitio web: museobancodemexico.mx

Museo Postal y Filatélico

El Palacio Postal es uno de los edificios más imponentes y bellos del Centro Histórico de CDMX. Culminado en 1907 por el arquitecto Adamo Boari, muestra una mezcla de estilos gótico isabelino, gótico veneciano y art nouveau.

Foto: Sectur CDMX

Ahí está el Museo Postal y Filatélico, que ofrece un recorrido por la historia del correo en la Nueva España y México a través de objetos y estampillas postales, la recreación de las oficinas originales y una sala con murales relacionados con las comunicaciones.

Uno de sus puntos más llamativos es la escalinata central, elaborada con herrería cubierta de bronce dorado (hecha en Florencia, Italia) y mármol blanco mexicano.

Ubicación: Tacuba 1, a un costado del Palacio de Bellas Artes.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Facebook: Palacio_Postal.

