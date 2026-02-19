¿Te gustan las experiencias inmersivas? Entonces no puedes perderte Enlightenment: las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Es un espectáculo de luz y sonido que no solo atraerá a los amantes de la música del gran compositor italiano Antonio Vivaldi, sino a quienes buscan arte visual con video mappings.

Durante 30 minutos disfrutarás de coloridas proyecciones en movimiento relacionadas con las estaciones del año. El escenario, además, eleva la experiencia: el interior de una parroquia en CDMX.

¿Te gustaría vivir la experiencia?

Leer también Cómo llegar al AICM desde Paseo de la Reforma en Metrobús

¿Qué ofrece la experiencia Enlightenment: las Cuatro Estaciones de Vivaldi?

Enlightenment es una actividad de la serie de espectáculos inmersivos Eonarium y retoma los 4 conciertos para violín y orquesta de cámara 'Le Quattro Stagioni' del compositor italiano Antonio Vivaldi, de 1725.

Esta experiencia inmersiva incorpora luces de color que ofrecen una atmósfera natural y envuelven a los espectadores en imágenes que representan la primavera, el verano, el otoño y el invierno.

Para activar los sentidos, utiliza recursos audiovisuales como el video mapping para proyectar imágenes y animaciones sobre las paredes y la cúpula de la Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma.

El espectáculo invita a los visitantes a recorrer el ciclo de la naturaleza a través de una sinfonía auditiva y visual. El intercambio de efectos es el elemento principal, así que también ofrece increíbles fotografías de recuerdo.

Todo el interior del recinto se transforma en un universo artístico vibrante.

¿Cuánto cuesta la entrada a Enlightenment:las Cuatro Estaciones de Vivaldi?

Si te animas a disfrutar de las Cuatro Estaciones en un escenario distinto en la Ciudad de México, entonces ve pensando a quién invitar y aparta tus entradas; aún hay disponibilidad para lo que resta de febrero y marzo.

El costo de los boletos:

Entrada General (personas mayores de 13 años): $290.

Entrada Infantil (visitantes de 5 a 12 años): $210.

Entrada Senior y estudiantes (adultos mayores de 60 años y alumnos de cualquier nivel educativo con credencial vigente): $260.

Entrada Grupos (mínimo 6 miembros): $250 por persona.

En el sitio oficial de Fever, revisa las fechas y horarios disponibles para apartar tu lugar.

Estos son los horarios disponibles para Enlightenment?

Las funciones son de miércoles a domingo en 3 horarios:

19:30 horas

20:30 horas

21:30 horas

Se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación, ya que ninguna persona podrá entrar al evento una vez que haya comenzado.

Dirección: Parroquia de la Sagrada Familia, calle Puebla 144, colonia Roma Norte, CDMX.

Leer también Aguas termales y aventura: qué hacer en el Parque EcoAlberto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters