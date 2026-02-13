Si bien el Valle de Guadalupe es conocido por producir aproximadamente el 70% del vino mexicano, esta región entre valles, montañas desérticas y paisajes alucinantes también atrae a los viajeros por sus experiencias enoturísticas, de aventura, gastronómicas y hoteles fuera de serie.

Más allá de las propiedades boutique y/o lujosas, hay algunas que destacan por su singularidad, como UFO Guadalupe: un platillo volador en la ladera de un cerro, con vistas panorámicas a los viñedos, adornado con luces neón, un domo estilo glamping y con un jacuzzi exterior.

¿Te animas a ser ‘abducido’ por los extraterrestres y pasar la noche en este ovni?

¿En qué parte del Valle de Guadalupe está el platillo volador?

El hospedaje en forma de platillo volador del Valle de Guadalupe está en la ladera del cerro Sierra Blanca, una montaña rocosa y semidesértica –paisaje típico de la región– considerada sagrada por la etnia kumiai.

Fotos: UFO Guadalupe

Los pueblos más cercanos son Francisco Zarco y Artículo Ciento Quince, ambos a unos 10 minutos en auto.

Desde la ciudad de Ensenada son 40 minutos, mientras que de Tijuana el trayecto es de 1 hora y media, aproximadamente.

¿Cómo es el platillo volador del Valle de Guadalupe?

El platillo volador del Valle de Guadalupe fue construido y diseñado por el arquitecto José Cailo Ceniceros, quien se enfoca en crear espacios fuera de lo convencional bajo los principios de la arquitectura orgánica.

Foto: UFO Guadalupe

Por fuera, este peculiar alojamiento es verde fluorescente, con algunos pilares de soporte y una escalinata central de metal.

Por dentro, también es verde, pequeño, de estilo futurista y minimalista. Tiene 16 ventanas circulares que rodean la estructura, un gran sofá, cocina equipada, comedor, sala, baño completo y una cama queen size.

Fotos: UFO Guadalupe

Fuera de la ‘nave’ hay un pequeño patio rocoso, una parrilla y un jacuzzi al aire libre.

El sitio más llamativo del hospedaje está en el segundo piso del ovni. Tiene una cúpula geodésica transparente (estilo glamping) con vista al entorno, la cama y un telescopio para observar el firmamento.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el ovni del Valle de Guadalupe?

Dormir una noche en el platillo volador del Valle de Guadalupe varía dependiendo de la temporada y los días a elegir, aunque va desde los $4,900 por noche.

Fotos: UFO Guadalupe

Tiene capacidad para 4 personas.

Más información en Instagram: @ufoguadalupe o en la página de Airbnb.

