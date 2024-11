Tepotzotlán, Real del Monte, Tepoztlán o Zacatlán son algunos de los pueblos mágicos más cercanos a la CDMX, a menos de dos horas en auto. Su corta distancia los convierte en destinos ideales para escapadas de fin de semana para los capitalinos.

Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuál es el pueblo mágico más alejado de la ciudad?

Este es el pueblo mágico más alejado de CDMX

Tecate es el pueblo mágico que se encuentra más lejos de la CDMX, a 2,713 kilómetros de distancia.

Foto: Rancho La Puerta

Este destino fronterizo se ubica en Baja California, a una hora en auto desde Tijuana y a 2 desde Mexicali.

¿Cómo es el pueblo mágico de Tecate?

Tecate se caracteriza por montañas semiáridas, grandes barrancos, formaciones rocosas y algunas zonas con bosques de pino y encino.

Esta zona ha sido habitada históricamente por el pueblo amerindio kumiai, que se asentó en el sur de Estados Unidos y el noroeste de México hace unos 12,000 años, aproximadamente.

No fue hasta el arribo de misioneros jesuitas (en el siglo XVIII) que comenzó a ser un asentamiento más grande, debido a las tierras fértiles y abundancia de agua.

Foto: Sectur México

Desde entonces inició la actividad ganadera con la creación de grandes ranchos, la producción de vino y posteriormente de cerveza, bebida por la que este pueblo es famoso a nivel nacional e internacional.

Desde 2012 se incorporó al programa de pueblos mágicos, gracias a su entorno natural, actividades de ecoturismo y su actividad agrícola e industrial.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Tecate?

Una de los lugares imprescindibles de Tecate es La Rumorosa. Se trata de una carretera con miradores y formaciones rocosas de granito con colores ocre, curvas pronunciadas y precipicios, por lo que es considerada una de las más peligrosas de México.

Además, se dice que está cargada de presencias fantasmales de acuerdo con relatos de conductores.

ero más allá de estos sucesos paranormales, es un sitio perfecto para hacer rappel y hiking, con rutas que te llevan a conocer bonitos paisajes e incluso pinturas rupestres, como las de El Vallecito.

Foto: Sectur Baja California

Conoce más de la historia de la localidad en el Museo Comunitario de Tecate, donde se exhiben objetos, fotografías y maquetas con información de la época prehistórica, precolombina, la colonial y la contemporánea del pueblo mágico. También cuenta con un jardín etnobotánico.

Al igual que otros destinos de Baja California, esta localidad ‘presume’ de su gastronomía, viñedos y una vibrante escena cervecera, protagonizada por la cervecería Tecate.

No obstante, lejos de la producción industrial, también hay bastantes cervecerías artesanales imperdibles, como Cosmos Brewing, The Wolves Brewing, Lupita Pérez Brewing Co., Cerveza Colibre o Cerveza Espectro, por mencionar algunas.

Si buscas comer bien, prueba los platillos de restaurantes como Amores, Lugar de Nos, la Vinoteca Tecate o el pan de horno de La Reina Victoria.

Para quienes buscan relajación, en Tecate se han creado varios centros de bienestar como Rancho Tecate, Rancho Ojai o Rancho Los Chabacanos, los cuales ofrecen alojamiento y actividades como temazcal, barroterapia, paseos a caballo, yoga y masajes.

Foto: Rancho La Puerta

Mención especial a Rancho La Puerta, un resort reconocido como el mejor spa del mundo en los World’s Best Awards 2024 de la revista especializada Travel + Leisure.

Tren turístico al pueblo mágico de Tecate

Una de las mejores maneras de llegar a Tecate es en el tren turístico Tijuana-Tecate, reinaugurado en diciembre de 2023.

El recorrido de 92 kilómetros se hace en vagones de 2 pisos. Inicia en la Estación García, en la ciudad de Tijuana, atraviesa un par de túneles, paisajes montañosos, hace una pequeña parada en la presa El Carrizo y finaliza en el pueblo mágico.

Foto: Sectur Baja California

Los próximos recorridos son: los sábados 23 de noviembre, 7 y 14 de diciembre. Comienza a las 9:00 a.m. y regresa a las 6:30 p.m.

El costo del boleto redondo es de $550 pesos por adulto y $520 para niños de 5 a 12 años y adultos mayores.