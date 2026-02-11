Las experiencias inmersivas se han vuelto atractivos turísticos en donde quiera que se presenten. ¿Y, cómo no? Permiten que los visitantes se sumerjan en entornos alucinantes con temáticas que van desde la naturaleza hasta películas y deportes.

En CDMX hay varias, aquí 5 de ellas.

Experiencia inmersiva Tim Burton, El Laberinto

Tim Burton, El Laberinto es una ‘descabellada’ experiencia inmersiva que explora los personajes y películas más populares del director de cine estadounidense, como Beetlejuice, Frankenweenie, Batman, El Cadáver de la Novia o El Extraño Mundo de Jack.

Es la primera vez que ‘sale’ de Europa y lo hace con un recorrido de 15 salas completamente tematizadas. Hay iluminación, música, efectos de sonido, proyecciones y 200 piezas originales elaboradas por Burton (como esculturas de gran formato, bocetos, pinturas, etc.).

Foto: Edgar Silva Fuentes S.

Lo llamativo es que rinde honor a su nombre, pues no hay un orden específico para recorrerla. Cada visitante entra por puertas de manera aleatoria, por lo que existen hasta 300 combinaciones posibles.

Se encuentra en el Lienzo Charro Constituyentes, muy cerca de la estación Charrería de la línea 3 del Cablebús.

Abre de miércoles a domingo. Entre semana de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y los fines de semana de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Boletos desde $280 pesos por persona en la página de Fever.

Experiencia inmersiva Alicia en el País de las Maravillas

Otra experiencia inmersiva relacionada con el cine y Tim Burton es la de Alicia en el País de las Maravillas, una de las más ‘nuevas’ en la CDMX, al abrir a inicios de febrero.

Es al aire libre y consiste en una caminata por un espacio arbolado, decorado con estructuras, fuentes, iluminación y mapping que recrean escenarios fantásticos de Wonderland.

Foto: Cortesía

Hay oportunidad de interactuar con Alicia, el Gato de Cheshire, la Oruga, la Reina de Corazones, el Jardín de las Flores Vivientes y otros personajes y lugares de la película.

Está en el Parque Lira, justo a un costado de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Abre de miércoles a domingo, desde las 7:00 p.m. hasta las 9:45 p.m.

Entradas disponibles en Fever, desde $380 pesos por persona.

Experiencia inmersiva Jardín Inconcluso

Autoría del artista digital mexicano Rafael Lozano-Hemmer, la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso busca resaltar lo que no está terminado no como una carencia, sino como una postura que rechaza la totalización.

Abierta desde el 11 de febrero,es un recorrido a pie de 1 kilómetro, durante el cual se aprecian 9 instalaciones a gran escala que, mediante la tecnología y la interacción del público, permiten observar fenómenos invisibles.

Verás un faro que modula su intensidad acorde con la radiación cósmica; focos que encienden al ritmo de latidos cardíacos; corrientes digitales turbulentas que se alimentan de poemas en lenguas indígenas y más.

Fotos: Fever

Se encuentra en el Museo de Arte Moderno de México, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca del Altar a la Patria y el Castillo de Chapultepec.

Abre miércoles y jueves de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., viernes y sábados de 7:00 p.m. a 12:00 a.m.

Los boletos tienen un costo de $150 pesos por persona y están disponibles en la taquilla del museo y en la página de Fever (con cargo adicional).

Experiencia inmersiva Stranger Things: The Experience

Stranger Things es una de las series más populares de los últimos años. Y aunque en la vida real sería imposible participar en situaciones como las que suceden en el Upside Down, esta experiencia inmersiva en la CDMX las hace ‘realidad’.

Durante 45 minutos (aproximadamente), los visitantes entran a los Laboratorios Nacionales de Hawkins y otros escenarios de la serie —ambientados con proyecciones en 4D, efectos especiales y sonidos envolventes—, con la intención de derrotar a Vecna y su ejército de demogorgones, así como al Dr. Benner.

Foto: Vanessa Pérez

El final del recorrido te lleva a Mix-Tape, una zona temática estilo neón inspirada en los años 80, donde hay helados estilo Scoops Ahoy, maquinitas retro y la casa de los Byers, con todo y la sala con luces navideñas.

Está en Expo Reforma, a una calle de Avenida Paseo de la Reforma, no muy lejos de la Glorieta de las Mujeres Que Luchan.

Abre de miércoles a viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Boletos desde $504 pesos por persona, disponibles en la página de Fever.

Experiencia inmersiva Light Cycles

Desde Canadá, la experiencia inmersiva Light Cycles es ideal para aquellos que buscan caminar por la naturaleza durante la noche y sorprenderse con instalaciones artísticas alucinantes.

Es como si los árboles, la tierra y el pasto tuvieran voz, luz y música propia, pues el recorrido se hace por 5 instalaciones monumentales al aire libre, cada una con su propio diseño multimedia y sonoro.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Hay senderos rodeados de palitos de LED que vibran al ritmo de las canciones; la recreación de un santuario de bambú que se ilumina con mapping; una pendiente con cientos de foquitos que parecen hongos; y un pasillo con luces estroboscópicas que recrean los rayos solares, entre otras más.

Se encuentra en el Parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, cerca del Lago Mayor.

Abre de martes a domingo de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Entradas desde $250 por persona, disponibles en el sitio web de Fever.

